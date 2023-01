La razón por la que el príncipe Harry podría perder la visa en Estados Unidos

escuchar

Durante una entrevista con Anderson Cooper y previo a la publicación de sus memorias, “Spare”, el príncipe Harry reveló que en las décadas posteriores a la muerte de su madre, la princesa Diana, se hundió en el alcohol y las drogas duras. En 60 Minutos, el también activista respondió a las preguntas sobre los temas que aborda en su libro y admitió el abuso de sustancias, entre ellas cocaína y marihuana. Aunque esto ocurrió hace años, sería razón suficiente para que a cualquier solicitante de residencia en Estados Unidos -donde vive con su esposa, Meghan Markle, y sus hijos, Archie y Lilibet- se le negara el beneficio, según destacó la prensa británica.

De acuerdo con Harry, recurrir a esas sustancias fue consecuencia de no poder controlar su mente: “Porque quería adormecer el sentimiento, o quería distraerme de... lo que fuera que estuviera pensando. También recurría a las drogas”, afirmó.

Cuando sucedió el trágico accidente automovilístico de su madre, en 1997, Harry y William compartieron un pensamiento: “Quizá todo esto forme parte de un plan”, reveló el primero. “Después (Lady Di) nos llamaría e iríamos a reunirnos con ella, sí”. En el encuentro con Anderson Cooper, añadió que intentó aferrarse a esta creencia, por lo cual a los 20 años pidió ver el informe policial en busca de pruebas.

El reconocido periodista Anderson Cooper entrevistó al príncipe Harry

Estas revelaciones, que también forman parte de sus memorias, podrían tener un alto precio. Según publica el diario británico Daily Mail, que cita a expertos en inmigración, los dichos podrían ser causa de negativa como solicitante de la residencia en Estados Unidos, trámite para el cual se revisan los expedientes personales. En caso de abuso de sustancias ilegales, por lo general, el beneficio es denegado.

Harry vive con su familia en California, tras haber renunciado a sus funciones como parte de la monarquía en 2020. El medio británico detalló que se desconoce si especificó el consumo de drogas en su solicitud. Usualmente, cuando un solicitante miente en sus formularios, se le revoca la visa.

ARCHIVO - Meghan Markle y Harry posan tras visitar el observatorio del One World Trade Center, en Nueva York, el 23 de septiembre de 2021

La información sobre el tipo de visado que tiene Harry para poder residir en ese país se desconoce. Su esposa podría ser clave en su proceso legal, dado que es ciudadana de Estados Unidos y puede transferirle a su marido el beneficio de la residencia permanente -siempre que esto sea aprobado por las autoridades migratorias-.

Según The Sunday Times, que también se sumó a la polémica, la mayoría de los solicitantes que tengan antecedentes de consumo de drogas se les negaría el visado estadounidenses, pero las decisiones se analizan según el caso. En tanto que las normas de inmigración del país enfatizan que “las acciones presentes o pasadas de una persona, como actividades delictivas o relacionadas con las drogas, podrían afectar su solicitud”.

Si el príncipe hubiera sido sincero respecto de su consumo pasado, probablemente le hubieran denegado el beneficio inmigratorio, declaró a The Telegraph el profesor Alberto Benítez, director de la Clínica de Inmigración de la Universidad George Washington. El especialista también argumentó que, si Harry no fue transparente, se consideraría un “perjurio en un documento oficial del gobierno estadounidense”.

“Si no fuera el Príncipe Harry, si fuera Fred Jones y tuviera este tipo de antecedentes, habría sido sometido a un escrutinio mucho más minucioso y sin duda le habrían denegado la tarjeta de residencia”, añadió Benítez. Tras una solicitud de comentarios de diferentes periódicos británicos, los funcionarios del Departamento de Estado declinaron responder a la pregunta. “Los registros de visados son confidenciales según la legislación estadounidense, por lo cual no podemos comentar detalles de casos individuales. No podemos especular si alguien tiene o no derecho a un visado”, comunicó un portavoz de esa agencia.

LA NACION