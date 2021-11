Susana Giménez entrevistará a Wanda Nara y promete develar detalles del escándalo: “Ella no me miente nunca”

Desde Miami, Susana Giménez confirmó que viajará a París para entrevistar a Wanda Nara. Después del escándalo por el supuesto encuentro de Mauro Icardi con Eugenia ‘la China’ Suárez que habría desencadenado la crisis en el matrimonio, ahora la empresaria romperá el silencio. La conductora aseguró que tendrá un mano a mano con ella, en quien confía plenamente porque nunca le mintió.

“Salió en todos lados que te vas a París ¿Te vas a ver con Wanda?”, le preguntó Marley a la diva durante la emisión de Por el Mundo (Telefe). Ante esta consulta, Susana confirmó el viaje. En ese sentido reconoció que estaba desorientada sobre el vínculo actual de Nara con Icardi, dado que se enteró que estaban reconciliados y de vacaciones en Dubái: “Yo no sé si me perdí algún capítulo o qué”.

Susana Giménez entrevistará a Wanda Nara, de quien aseguró que nunca le mintió

Al opinar sobre la reconciliación del matrimonio, Giménez aseguró: “Está bien. ¿Qué pareja no tuvo algún problema alguna vez? ¡Por favor! Por lo que yo vi cuando estuve con ellos es que se amaban profundamente. Él es divino y ella también. Yo estuve conviviendo un poco con ellos en Milán y me encantó cómo se trataban, cómo eran”.

Wanda Nara y Mauro Icardi, de vacaciones en Dubái (Foto: Instagram/@wanda_icardi) Instagram: @mauroicardi

En ese sentido, hizo referencia a las ganas que tiene de entrevistarla en este momento y recordó: “Yo quiero escuchar la palabra de ella, a mi ella nunca me miente. ¿Te acordás cuando decía que era virgen? Vino a mi programa y yo le pregunté: ‘Wanda, todos dicen esto’ y me dijo ‘yo a vos no te puedo mentir Su, era mentira, era por publicidad’”.

Un turista filtró fotos de Wanda Nara y Mauro Icardi antes de viajar a Dubái

Un usuario llamado Luca Busi (@lucabusi1) compartió en Instagram dos selfies que se tomó con Mauro y Wanda. Pese a que la pareja no posó junta con el joven, en una de las postales se la podía ver a la empresaria detrás del deportista.

Un usuario mostró en Instagram que Wanda Nara y Mauro Icardi estuvieron juntos en París Instagram: @lucabusi1

“¡Este es Mauro! Muchas gracias hermano. Siempre a tu lado, te quiero”, escribió el usuario junto a la postal en la que posa con Icardi.

Minutos después, mostró en sus historias de la red social que colocó la foto de fondo de pantalla de su smartphone y arrobó a Wanda para preguntarle su opinión.

Un fan se tomó una fotografía con Wanda Nara y dejó en evidencia que estaba caminando por París con Mauro Icardi Instagram: @lucabusi1

A los pocos días, la pareja partió rumbo a Dubái donde se encuentran pasando unos días de descanso. Desde sus redes sociales compartieron fotos y videos juntos, muy acaramelados, dando a entender que se reconciliaron.