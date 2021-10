El radical cambio de look de Matt Damon: quedó irreconocible

Matt Damon, de 51 años, quedó irreconocible después de dejar que sus hijas le hicieran un extravagante corte de pelo: la cresta mohicana o el mohawk.

El actor y su familia estaban en Dalkey, Irlanda, cuando se declaró la pandemia y la producción de la película The last duel tuvo que detenerse. Damon decidió quedarse allí hasta que las cosas se recuperaran y fue durante el año pasado que sus hijas decidieron hacerle un nuevo peinado.

El actor también dejó que sus hijas le tiñeran el pelo de rojo

Las hijas Stella, de 10 años, Gia, de 13, Isabella, de 15 y Alexia, de 22, intentaron ser estilistas y el corte mohicano les pareció la mejor opción para su padre.

“Dejé que las chicas me tiñesen el pelo de rojo. Básicamente era su proyecto de arte. Por supuesto, estaba claro que no íbamos a volver al trabajo”, le dijo Matt a Jimmy Fallon durante una aparición en The Tonight Show junto con su amigo Ben Affleck.

Ben agregó: “No hay nada que les guste más a los niños que humillar a sus padres”. Fue ahí que Matt continuó con su relato: “Entonces decidieron que necesitaba una cresta, así que la hicieron. Parecía un gallo”.

El presentador Jimmy Fallon le mostró a la audiencia una foto en blanco y negro de la obra maestra de las hijas de Damon.

Matt Damon contó la anécdota en el programa de Jimmy Fallon donde fue invitado junto con Ben Affleck

Matt y Ben estaban en el programa para promocionar la nueva película histórica que protagonizan, The Last Duel, dirigida por Ridley Scott.