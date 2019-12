Juice tenía 21 años y una prometedora carrera por delante Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

8 de diciembre de 2019 • 13:23

El rapero Jarad Anthony Higgins -más conocido como Juice Wrld-, murió este domingo tras sufrir una convulsión en el aeropuerto Midway de Chicago, Estados Unidos. Tenía 21 años y una carrera prometedora por delante, con dos singles, "Lucid Dreams" y "Robbery", que habían logrado posicionarse en la cima de las listas en 2018.

El vuelo de Juice desde California aterrizó la madrugada del domingo. Mientras caminaba por el aeropuerto, el joven rapero sufrió una convulsión. Higgins estaba sangrando por la boca cuando llegó la asistencia médica, según publicó el portal TMZ citando fuentes policiales.

Oriundo de Chicago, hace pocos días había cumplido 21 años. "Ayer fue mi cumpleaños, lo voy a celebrar toda la mañana", escribió en una publicación.

Su canción, "All Girls Are the Same", también se convirtió en un éxito cuando Lil Yachty apareció en el remix. Fue el éxito de esa canción lo que llamó la atención de Interscope Records, con quienes firmó con un contrato multimillonario.

Juice también participó en el exitoso álbum "AstroWorld", de Travis Scott, cantando en la canción "No Bystanders".