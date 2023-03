El regalo 100% argentino de Bizarrap a Jimmy Fallon que derivó en un guiño a Shakira y Antonio de la Rúa: “Ella sabe”

escuchar

El viernes 10 de marzo, y tras el rotundo éxito internacional que lograron, Shakira y Bizarrap interpretaron por primera vez la “Music Session #53″ y su performance dio la vuelta al mundo y los volvió tendencia en las redes sociales. Sin embargo, hubo perlitas no solo delante de las cámaras sino también en el backstage, donde se vivió una hilarante situación con sello argentino. En camarines, el productor le mostró algo a Jimmy Fallon que lo dejó sin palabras. ¿De qué se trató? Nada más y nada menos que de un mate, que vino con tutorial incluido.

“Me dejaste de vecina a la suegra; Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda; Te creíste que me heriste y me volviste más dura; Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Esa es solo una de las estrofas del que sin dudas fue uno de los temas más populares del verano. La cantante colombiana se lo dedicó de manera indirecta -o directa, dependiendo de como se lo mire- a su ex Gerard Piqué y a su nueva pareja Clara Chía Martí. En los últimos días, lo interpretó por primera vez en la televisión norteamericana y causó furor.

Shakira y Bizarrap interpretaron en vivo por primera vez su tema "Sessión 53"

A su vez, la presencia del productor en el programa significó un acontecimiento muy importante para los argentinos y más aún cuando se conoció que en el backstage, él le enseñó al conductor de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (NBC) qué era el mate y cómo se tomaba. En un video que compartió la cuenta de TikTok @estoesdatta, se pudo ver como los que estaban en el camarín le explicaban a Fallon de qué se trataba ese misterioso objeto.

Bizarrap le mostró a Jimmy Fallon qué es un mate (TikTok @estoesdatta)

“No, no, es sin alcohol. Es como un té, y esto es la yerba mate. Son como hierbas”, le explicaron al norteamericano. Él, por su parte, estaba encantado con el mate y la bombilla y no salía de su asombro. “Esto es hermoso. ¿Me están cargando? Miren esto”, dijo feliz. Asimismo, Bizarrap tomó la situación como una buena oportunidad para preguntarle a su nueva amiga: “¿Probaste alguna vez mate Shaki?”.

La intérprete de “La bicicleta” le respondió: “Sí, claro”. El resto de los presentes no tardaron en reírse y aludieron a que “Shaki sabe”, mientras Jimmy, por su parte, seguía anonadado con la costumbre “bien argenta”.

Noticia en desarrollo.

