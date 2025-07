El regreso de Cacho Deicas a los escenarios, el show que preparan Los Palmeras  y qué pasará con el grupo

“Cantante de cumbia santafesina”, se autodefine Rubén Cacho Deicas en sus redes sociales. Efectivamente, lejos de Los Palmeras, el músico se prepara para su gran regreso a los escenarios esta noche. De la vereda opuesta, sus excompañeros en la agrupación comparten en Instagram la promoción del show que darán en septiembre con José Luis “El Puma” Rodríguez. Por supuesto, en la foto donde aparecen el cantante venezolano y Marcos Camino, no está quien fuera vocalista durante décadas de la banda de cumbia santafesina. Sin embargo, aún quedan cosas que los unen además de la historia en común: la marca próxima a vencerse y la empresa. ¿Qué pasará con el icónico nombre?

Caminos separados

La palabra de Cacho Deicas sobre Los Palmeras

El 25 de junio a casi siete meses de que Cacho Deicas dejara el escenario por un problema de salud, Los Palmeras anunciaron el alejamiento definitivo de su exvocalista. Un día antes, el cantante había subido un video a sus redes sociales donde anunciaba que continuaría tocando, aunque no daba detalles de cuándo, dónde ni con quién y sumaba un texto en el que informaba sobre su desvinculación de la banda a la que, según él, le dedicó su vida. Dos semanas después, la desvinculación ya era un hecho y la banda sacó su primer tema sin Cacho, con Natalie Pérez como invitada, “Cuando estoy junto a ti”.

Casualmente -o no- esa misma semana, Deicas volvió al ruedo y con muy buenas noticias para sus fanáticos. Primero publicó un video cantando “Cumbia sobre el mar”, con uno de sus nietos haciendo las veces de percusionista. Luego, los diarios de Santa Fe anunciaron su regreso a las tablas: esta noche será el invitado de lujo de Los Iracundos , el grupo de cumbia uruguayo creado en 1958. Juan Carlos Velazquez, fundador y director de la banda, confirmó que la cita será en el teatro Luz y Fuerza, que se tratará de una “noche de clásicos” y que su colega santafecino estará a cargo de tres canciones, las cuales no develó. “Sold Out, gracias por tanto cariño y gracias Deicas por volver a los escenarios”, escribieron desde las redes sociales.

Mientras tanto, Los Palmeras están preparando un gran show en el Movistar Arena de Buenos Aires nada más ni nada menos que con el Puma José Luis Rodríguez con quien en diciembre del año pasado grabaron el clásico “Agárrense de las manos”. El recital, que contará con la participación de Juan Alberto Mateyko como presentador y cuyo nombre es Una noche de oro, estaba previsto originalmente para el 1° de junio. Sin embargo, desde el microestadio de Villa Crespo anunciaron la reprogramación sin dar detalles sobre los motivos. No fue el primer concierto que cancelaron durante la primera mitad del año.

Una disputa en puerta

Decir Los Palmeras es sinónimo de muchas cosas: la banda preferida de Lionel Messi, la música que no puede faltar en ninguna fiesta, alegría. Sin embargo, el nombre tiene dueño y podría convertirse en un motín. Según se puede observar en la web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Argentina (INPI), la marca “Los Palmeras” está registrada a nombre de Cacho Deicas y de Marcos Camino, cada uno de los músicos es poseedor de un cincuenta por ciento de la misma.

En la web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Argentina (INPI), la marca “Los Palmeras” está registrada a nombre de Cacho Deicas y de Marcos Camino

A su vez, dicho registro compartido vence el 30 de noviembre de este año. La gran incógnita es qué decisión tomarán los músicos: ¿seguirán compartiendo el registro de marca, pero no el escenario, la cederán a su excompañero o ambos la abandonarán?

Desde el entorno de la agrupación expresan que “Los Palmeras siguen y seguirán con ese nombre” más allá de lo que acuerden en las próximas semanas cuando una vez finalizada la feria judicial las partes (Marcos Camino y Rubén Deicas) se junten para disolver la SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada) y establecer, cual matrimonio que se divorcia, los detalles de la separación. Además, aseguran que renovarán el nombre “Los Palmeras” por diez años más, que es el período establecido por el INPI.

La mencionada no es la única marca registrada en la página del INPI que contiene dicho nombre. Hay varios registros bajo el título “Los Palmeras, 50 años la ruta del oro”, todos generados en 2022 y que corresponden en su totalidad a Leader Music. Pero además, llama la atención otra solicitud de registro hecha en 2024 por Sergio Leonardo Giménez, exrepresentante de los santafesinos, bajo el título “Los Palmeras de Rubén Cacho Deicas”.

La solicitud de registro realizada en 2024 por Sergio Leonardo Giménez, exrepresentante de los santafesinos, bajo el título “Los Palmeras de Rubén Cacho Deicas” generó dudas en el entorno del grupo

Deicas rechazó una solitud realizada por un tercero para usar la marca "Los Palmeras de Cacho Deicas"

Lo primero que podría pensarse es que fue el músico quien previendo lo que pasó meses más tarde se quiso adueñar del nombre. Sin embargo, no fue así, ya que el pedido fue denegado y, ¿quién que se opuso al registro? Nada más ni nada menos que el mismísimo Deicas. El fundamento realizado por su abogado, especifica los motivos de la oposición: “Porque contiene el nombre de uno de mis representados sin su consentimiento, además de ser confundible con el nombre Los Palmeras. No nos consta que el solicitante tenga interés legítimo”.

La ruptura y versiones cruzadas

“Lamentamos profundamente la situación que estamos atravesando como grupo. Tras múltiples intentos de acercamiento personal a Rubén Deicas para conocer su evolución de salud, el 22 de mayo recibimos una carta documento en la que manifestaba su imposibilidad de continuar cumpliendo con las actividades propias de la sociedad”, anunció a través de un comunicado el grupo Los Palmeras en junio.

El 9 de enero el vocalista había sufrido un ACV y por recomendación médica debió alejarse de los escenarios. En ese momento la banda siguió con varias de las presentaciones pactadas con Pablo López como reemplazo. La salida de Deicas, que parecía que sería algo temporal, se fue convirtiendo en un hecho definitivo a medida que pasaban los días. Uno de los primeros indicios fue cuando en el mismo mes del episodio de salud, la persona que le maneja las redes cambió su descripción en Instagram, así dejó de ser “cantante de Los Palmeras” para ser “cantante de cumbia”.

En medio de rumores de ruptura, Marcos Camino contó a El Litoral que había podido encontrarse con su compañero y darle un abrazo y desde las redes sociales, los intérpretes de temas como “Bombón Asesino”, “Doble vida” o “Soy sabalero”, celebraban cada paso en la mejoría de su colega: “Estamos muy contentos, Cacho se está recuperando y pronto estará de vuelta en los escenarios para compartir las citas más inolvidables”.

“Él es Marcos y yo soy Cacho, estamos programando y reprogramando los shows que tenemos por delante. Ahora dependo de los médicos. Ya vamos a volver a la ruta”, anunciaba Deicas a fines de marzo en un video subido a las redes sociales de Los Palmeras en el que se abrazaba a su ahora excompañero. Aquellas demostraciones mutuas de afecto hicieron que resultara aún más sorpresivo para los fanáticos el final.

En junio la banda anunció con el comunicado antes mencionado la ruptura y aseguraba que había sido Deicas, quien a través de una carta documento les informaba su “imposibilidad de continuar cumpliendo con las actividades”. Un día antes, él había dado una versión opuesta de los hechos: “En mayo, con aval médico, me presenté a ensayar, pero solo acudió Adrián Forni (representante). Luego me mandan los requisitos para que pudiera volver al grupo, que iban en contra del proceso de recuperación que estoy pasando y de mi libertad de usar mis redes sociales. A los días fui informado por carta documento del pedido de Marcos Camino de disolución por no poder cumplir con los shows pactados”.

Así las cosas, y con varios pendientes como la ruptura formal de la empresa y la renovación de la marca, esta noche será el gran regreso de Deicas tras su problema de salud, mientras que Los Palmeras, que nunca dejaron de tocar, se preparan para su gran show en el Movistar Arena el 22 de septiembre. Lo cierto, es que juntos o separados, su legado continúa y su música seguirá sonando cada 31 de diciembre, fiesta de casamiento, de cumpleaños o boliche.