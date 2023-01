El relato a flor de piel de Graciela Alfano tras afrontar dos cirugías y un tratamiento contra un tumor: “Le perdés el miedo a morir”

escuchar

Fueron tiempos difíciles para Graciela Alfano, la famosa debió enfrentar severos problemas de salud. La operaron de dos tumores y perdió un riñón, según contó recientemente en diálogo con LA NACION, donde detalló cómo afrontó el duro momento, la contención de su círculo íntimo conformado por sus hijos y sus amigos, y de cómo esta experiencia cambió su manera de ver la vida.

Luego de que se conociera su historia, la exvedette de 70 años, le brindó una entrevista telefónica a Ángel De Brito para LAM (América) donde reflexionó sobre las situaciones límite, su operación de tiroides y contó cómo logró encontrar la fortaleza. “Cuando me lo dijeron fue una bomba en la cabeza. Te dan un martillazo porque son esas cosas que uno piensa que le pasan a otro. Decís ‘esto es un universo paralelo’”, aseguró.

En este sentido, explicó que todo sucedió de manera muy repentina. En menos de una semana, le detectaron el tumor y entró al quirófano: “Todos los estudios me daban bien y el médico me dijo: ‘Gracias a que te cuidás tanto, tu otro riñón funcionaba tan bien que no se veía en los estudios. Gracias a eso también podés salir mucho mejor’”.

Graciela Alfano se sometió a dos cirugías luego de que le detectaran un tumor en las tiroides y otro en el riñón

Alfano contó que el primer mes del posoperatorio fue difícil, pero que en todo momento estuvo acompañada por sus hijos, con un apoyo y una contención mutua. Además, sostuvo que le sirvió “ponerse práctica” y enfocarse en lo que había que hacer, sin perder su humor característico: “Podemos decidir cómo vivir la enfermedad”.

“Esto de verdad te mueve toda la estantería, pero al mismo tiempo le perdés el miedo a morir, sabés que te va a pasar, ya tu cuerpo sintió que esto en algún momento va a pasar”, manifestó la artista y agregó: “Yo salí en un estado de equilibrio, de alivio, de estar bien con lo que me toque”.

Graciela Alfano habló de su dificil momento de salud

Graciela Alfano se sometió a dos operaciones donde, prácticamente, todo fue de un día para el otro. “Los primeros meses tenía un régimen absoluto, mediación, controles, no tenía mucha energía”, indicó. Durante la entrevista le preguntaron si pudo encontrarle sentido a lo que le sucedió y reveló que para hacerlo apeló a la biodecodificación y a las constelaciones, entre otras cosas.

“Me preocupaba seguir viva. Tenía un cag...”, se sinceró y para concluir se refirió a cómo es su vida hoy, la importancia del tiempo y cómo la cambió el hecho de haber atravesado una situación límite: “Me levanto con toda la energía, no me permito caerme y ese es mi mensaje para todas las personas que estén pasando por esto”.

Graciela Alfano habló del reencuentro con su ex

Durante su charla con LA NACION, Alfano también dejó entreabierta la puerta del amor y su acercamiento a su ex Quique Capozzolo, padre de dos de sus hijos. Cuando le preguntaron si estaban de novios, respondió: “La palabra ‘novio’ no se usa más, salvo que tengas 15 años. Solo puedo decir que, en términos generales, hoy hay dos tendencias. Una es casarse con uno mismo, que es lo que estoy proponiendo todo el tiempo. Y, la otra es chonguear con el ex. Es lo mejor que hay, fantástico (...)”.

En diálogo con Intrusos (América), la exvedette se explayó sobre el tema y reveló que el encuentro con su ex tuvo lugar antes de enterarse de su enfermedad. Contó que comenzó con “un chape en la cocina”: “Chongear” me pareció muy gracioso, me divertía que mis nietas, cuando sean adolescentes, digan: ‘Mis abuelos chongeaban’”.

Graciela Afano y Enrique Capozzolo tienen dos hijos en común

Pero, un diagnóstico impensado interrumpió un poco los planes. “Cuando pasó lo del cáncer no pensé en nadie, solo en mantenerme viva”, sostuvo. Pero, reveló que en ese momento su ex se comunicaba con ella y después volvieron a reencontrarse. No obstante, la historia dio un giro que aparentemente se alejaría del “final feliz”.

“¿Qué fue lo que pasó con Quique? Ustedes arrancan algo, lo contás, ¿y te pinchó el globo?”, indagó Pampito, a lo que Alfano respondió de manera contundente: “Más que eso. Hoy recibí un mensaje que decía: ‘Mira, prefiero... porque tengo el perfil bajo...’. Y le digo ‘¿pero qué perfil bajo?’ Fuiste marido de Graciela Alfano”. Además, contó que su ex le recordó que se estaba separando: “Ya lo sé, chocolate por la noticia”.

Graciela Alfano habló de su vínculo con su ex

Pero, la bomba vino después, y Quique le hizo una revelación que dejó consternados y sorprendidos a los integrantes del programa: “Y estoy conociendo a alguien”. ¿Qué dijo Graciela al respecto? “Otra que Shakira y Miley Cyrus. Las mujeres no lloran, me compro flores yo sola, me digo que me quiero... Me vinieron todas las canciones a la cabeza”.

En este sentido, agregó: “Primero que yo desconocía que él estaba saliendo con alguien, porque si no, la verdad, no tengo ganas. Soy sorora, no le hubiera pateado el rancho a nadie”. Luego de que en la mesa repararan de la infidelidad de Capozzolo, Alfano concluyó: “La engañó a la otra conmigo. ¿Y yo entonces, qué soy, qué vengo siendo? Porque no entiendo bien dónde estoy parada”. Aseguró que todo llegó a su fin cuando él le dijo que estaba “conociendo a alguien”, pero que si se sintió “humillada y ofendida”.

