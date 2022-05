Graciela Alfano sorprendió al hablar de su rol como abuela y contó qué aspecto de su vida cambió por su nieta

Hablar de la vida de Garciela Alfano es rememorar diversos sucesos de los que fue protagonista: peleas, escándalos, éxitos e innovaciones de formatos en el mundo de la actuación forman parte de su historia y si carrera. Pero, lejos de las luces de las cámaras, desde 2019 atraviesa una faceta nueva para ella con la llegada de Nina, su primera nieta. Desde entonces, la actriz asegura que todo cambió. “Bajé de mi estelaridad para darle el cartel total de estrella a ella”, señaló.

Si bien tiene una vida mediática importante y no esquiva las cámaras a la hora de contestar alguna polémica, en su vida personal y familiar se maneja totalmente distinto y resguardada el bajo perfil de sus tres hijos. Nicolás, Francisco y Gonzalo, que se mantienen alejados de la fama de su madre. Por este motivo, la exvedette no suele compartir nada de ellos en los medios ni en sus redes.

La diva disfruta de su nuevo rol (Foto Instagram @iconoalfano)

El 26 de diciembre 2019 su hijo Gonzalo Capozzolo se convirtió en padre y esto llenó de alegría a la familia. Colmada de felicidad por el nacimiento, Graciela no se contuvo y publicó en aquel entonces una foto del momento en que conoció a Nina, que hoy tiene tres años.

No obstante, guarda para la intimidad los momentos que comparte con la niña y son pocas las ocasiones que la muestra en Instagram, y cuando lo hace le resguarda la cara por pedido de su hijo y su nuera, que quieren mantener el bajo perfil. “Según mis observadores, (mis hijos) dicen que yo amistosamente me bajé de mi estelaridad para darle el cartel total de estrella a Nina y eso tiene que ver con el amor”, expresó Alfano en diálogo con la revista Pronto.

De esta manera destacó que al ser abuela tiene un sentimiento nuevo de entrega completa con la niña. “Me lleva a pintar, la pongo en el balcón, me pinta todo; todos los ventanales con sus manitos y con sus temperas. Y disfrutamos de eso muchísimo, después cantamos y bailamos juntas. La disfruto de una manera increíble”, detalló sobre sus días en las que tiene de compañía a la pequeña. Los juegos nunca faltan cuando es su nieta quien la acompaña.

Graciela no muestra el rostro de su nieta, a pedido de su hijo (Foto Instagram @iconoalfano)

Actualmente, la expanelista de Socios del Espectáculo (eltrece) tiene solo una nieta a la cual disfruta mucho, aunque no esconde sus deseos de que lleguen muchos más. Pese a eso, remarcó que respeta las decisiones de sus hijos y que de ellos depende poder cumplir su sueño de agrandar aún más la familia.

La abrupta renuncia de Graciela Alfano de Socios del espectáculo

Hace unos meses, Alfano decidió dar un paso al costado del programa de espectáculos conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich y lo hizo, tal como acostumbra, con un gran nivel de mediatización. En medio del programa, les anunció a los conductores que no iba a seguir y explicó los motivos.

Graciela Alfano renunció a Socios del espectáculo (Foto: Captura de video)

“Hay momentos que hay que tomar decisiones. Viste, Adri, que cuando empezamos yo te lo dije muy claramente ´che, ¿yo a vos te gusto?´. Porque no se trata de él o de mí, se trata de que el agua y el aceite no andan. Acá no hay mala onda, yo a los chicos los quiero, me parecen fantásticos, pero te digo la verdad, Adrián, cada vez que yo abro la boca vos sufrís”, expresó ese momento en vivo ante Pallares, que no entendía del todo la situación.