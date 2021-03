El duro relato de Gianinna Maradona sobre cómo se enteró de la muerte de su padre: “Les insistí para que siguieran reanimándolo”

Poco a poco salen a la luz detalles del día de la muerte de Diego Maradona. Esta vez se conoció la declaración de Gianinna Maradona que hizo ante la fiscalía del día de la muerte de su padre.

En un documento al que tuvo acceso Los ángeles de la mañana (El Trece), Pía Shaw relató cómo fue el momento que vivió la hija del Diez hasta que llegó a la casa de Tigre donde estaba Maradona y lo que hizo para tratar de verlo una última vez.

“El miércoles 25 de noviembre a las 12:34 recibí un llamado de Agustina Cosachov contándome que mi papá no tenía pulso, que estaba intentando reanimarlo. Le pregunté cómo, en qué momento, ¿están llamando a la ambulancia? Me contestó que ya habían llamado y no entendí si ya estaban los médicos ahí”, relató la periodista sobre la declaración de Gianinna.

El día en que Gianinna Maradona fue a la fiscalía a declarar Ricardo Pristupluk

Y agregó que después llamó a otra persona para constatar el estado de salud de su papá. “Corté para llamar a Maxi a quien le pedí que me dijera si estaba vivo y si tenía pulso. Me respondió que sí y que manejara tranquila. Inmediatamente fui para lo de papá, llegué junto con la ambulancia de Swiss Medical, no recuerdo la hora pero cerca de las 13. Cuando llegué a la casa vi que estaba lleno de ambulancias afuera”, agregó Maradona.

“Como la puerta principal estaba cerrada con llave, entré por el jardín. Cuando quise entrar a la pieza de mi papá no me dejaron porque estaban los médicos tratando de reanimarlo. Vinieron mi primo Jony y Carlos el psicólogo a consolarme, les pregunté, pero no me contestaban”, dijo.

La hija del Diez relató el momento que vivió cuando se enteró que su padre no tenía pulso Archivo

“Les pregunté si tenía pulso y me contestaron que cuando entraron a darle la medicación no tenía pulso, que vino un médico para decime que ya no había nada para hacer. Le insistí para que siga y que por favor lo traslademos. Me respondieron que ya no había nada más que hacer, que hacía una hora aproximadamente que estaban tratando de reanimarlo”.

“Los últimos días refirió que lo notó muy hinchado y que recuerda perfectamente que el miércoles 18 de noviembre le comentó esta situación al doctor Luque, quien le respondió que no lo veía tan hinchado”.

