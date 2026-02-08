El “romance” que no fue entre Eugenia Tobal y el “Pelado” López y que casi termina a los golpes

Eugenia Tobal y Guillermo “El Pelado” López se reencontraron después de años en Juego Chino, ciclo que conduce el periodista por la pantalla de Telefe, y hablaron por primera vez del rumor de un supuesto romance entre ellos que se había instalado en el imaginario colectivo a principios de los 2000.

En el encuentro, aseguraron que ese amor nunca sucedió y contaron que el origen del supuesto “noviazgo” data de 2002, cuando Tobal era una joven actriz y López un incipiente notero en CQC. El detonante fue un especial del Día del Niño de eltrece, donde participaron de un juego que incluyó cuatro besos al aire.

“Nosotros tuvimos un romance que nunca sucedió, mediático”, señaló el conductor, con Tobal confirmándolo: “Un romance mediático, televisivo”. A su vez, ambos coincidieron que este rumor, lejos de perjudicarlos, impulsó sus carreras, sumergiéndolos en el ambiente de una generación que crecía en la televisión.

Los cuatro besos al aire entre Tobal y López generaron muchos rumores

La historia trascendió por entonces la pantalla, al punto de que a los dos los paraban en la calle y les hablaban del tema. “A mí en la estación de servicio me decían: ‘La rubia ya te va a chapar’”, contó el conductor y agregó: “A vos te decían: ‘Dale un beso al pelado’. ¿Te acordás?. Suena rara la frase, pero fue así“.

Incluso, el impacto del falso romance llegó a la familia de la actriz, lo que provocó un incidente que recordaron con gracia. “Por eso mi hermano te quiso pegar”, reveló Eugenia entre risas. Fue en ese momento que el conductor rememoró el encuentro en Ciudadela, cerca de sus barrios de origen (Ramos Mejía y Villa Luzuriaga): “El hermano me dice: ‘Vos te chapaste a mi hermana’. Y yo dije: ‘Bueno…' y era tu hermano”.

Eugenia Tobal en 099 Central y El Pelado López en CQC

Pero aquella anécdota no fue lo único que Eugenia y Guillermo tenían en común, dado que su trayectoria profesional también los había reunido mucho tiempo antes. Los dos coincidieron en Montaña Rusa, en 1994. Sin embargo, nunca coincidieron en episodios y sus carreras tomaron caminos diferentes. Mientras Tobal se hizo muy conocida como actriz tras su papel en la novela 099 central, López ganó fama gracias a su trabajo en CQC.