El romántico desayuno que compartieron Eva Bargiela y Gianluca Simeone en Buenos Aires

Escuchar

Ya pasaron varios meses desde que se supo sobre la separación de Eva Bargiela y Facundo Moyano, momento que generó mucha polémica, ya que él confirmó la noticia en un programa de televisión y ella, por su parte, aseguró que no se lo esperaba. Pese a eso, decidió dar vuelta la página y darle una nueva oportunidad al amor con Gianluca Simeone, uno de los hijos de Diego “El Cholo” Simeone. Ahora, por primera vez, compartieron una postal en sus redes sociales pasando el tiempo juntos, dando por confirmado el romance.

Los rumores comenzaron a circular hace un par de semanas, cuando salieron a la luz imágenes de los dos cenando junto a un grupo de amigos en un reconocido restaurante de Buenos Aires. Luego, en LAM (América TV) mostraron nuevas fotos de ellos en el boliche Tequila, pasando un momento divertido, en donde estaban muy cerca. De todas formas, habían decidido no blanquearlo en las redes. Todo eso cambio durante la mañana de este martes, cuando la modelo compartió una postal en donde se ve un desayuno y, aunque etiquetó a su nuevo novio en incógnito, él decidió no seguir escondiéndose y reposteó la historia en su cuenta, para dejar en claro que estaban juntos.

La modelo y el futbolista desayunaron juntos y lo compartieron en redes

Qué dijo Eva Bargiela sobre su relación con Gianluca Simeone

Hace un par de días, la modelo fue consultada al respecto de este vínculo en una nota con el programa conducido por Ángel de Brito, en donde confirmó que “se está conociendo” con el futbolista. “Nos estamos conociendo y es eso, nada más. Nos conocimos en un boliche, el día de mi cumpleaños y pegamos muy buena onda. Él vive afuera, así que después dejamos de estar en contacto y volvimos a pegar buena onda charlando”, comenzó diciendo la joven, en referencia a cómo fue el primer encuentro y cómo es su relación actual con Gianluca, quien actualmente vive en España, ya que juega como delantero en el Tudelano de la Segunda Federación.

Al respecto de cómo van a hacer con el asunto de la distancia, por el hecho de que ella vive en Argentina, reveló: “Yo estoy como viviendo el hoy. Esto es algo nuevo, no es que tampoco es algo que se venía escondiendo ni nada, realmente nos estamos conociendo. O sea, me resulta como apresurado también el hecho de que salga en la tele y todo eso, porque es algo realmente nuevo”. Y sumó: “Pero nada, entiendo que es así y me alegro de que todos tiren buena onda también. Es algo muy nuevo, de verdad, de muy pocos días. Realmente tenemos muy buena onda, la pasamos bien y por eso nos gusta compartir planes, naturalmente. Y nunca hubo un secreto, nada. No es que hubo planes a escondidas, ni mucho menos. Sentimos salir a hacer planes porque hay buena onda y nada más”.

Por último, al ser consultada por su opinión al respecto de que su ex, Facundo Moyano, se refirió a su nuevo romance, fue contundente y expresó: “No sé, capaz le llegó algún rumor de nada que ver, viste que ha habido rumores, a mí me han vinculado con varias personas en el último tiempo y han sido mentira, así que no sé”, además de que reiteró que ya está separada hace “casi un año”.

LA NACION