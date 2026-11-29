Mauro Icardi celebró este domingo 29 de noviembre de 2026 el segundo aniversario de su relación con la actriz Eugenia “la China” Suárez. El delantero compartió a través de sus historias de Instagram una postal en la que se observa a la intérprete frente a una mesa de mármol mientras sostiene una carta manuscrita junto a un arreglo floral de dimensiones considerables. Según se observa, el futbolista acompañó la imagen con una dedicatoria directa: “Buen día mi hermosa princesa. Feliz aniversario. Te amo. 731 días, 731 rosas”.

La cifra seleccionada por el jugador para el obsequio representa la cantidad total de jornadas compartidas desde el inicio formal del vínculo a finales de noviembre de 2024. Las flores, envueltas en papel beige y decoradas con lazos bordó, simbolizan cada una de las fechas vividas por la pareja desde que oficializaron su romance en enero de 2025. El gesto del deportista en redes sociales buscó plasmar la continuidad de su afecto ante el escrutinio público, a pesar de los conflictos legales y mediáticos que aún persisten tras su separación de Wanda Nara.

Mauro Icardi decidió obsequiar 731 rosas a la China Suárez por la cantidad de días que llevan juntos Captura Instagram (@mauroicardi)

El contexto judicial de la expareja del futbolista finalizó el pasado 8 de octubre de 2026, cuando el Tribunal Ordinario de Milán dictó la sentencia definitiva que disolvió el matrimonio civil contraído en mayo de 2014. El fallo judicial rechazó las pretensiones económicas por manutención y pensión compensatoria solicitadas por Nara, además de desestimar el pedido de Icardi sobre la atribución de culpa por adulterio. En ese marco legal, el tribunal italiano se declaró incompetente respecto a la tenencia de las hijas menores de edad, un conflicto que mantiene abiertas diversas causas paralelas sobre bienes inmuebles y cuestiones familiares.

La exposición de la pareja Suárez-Icardi ocurre en un clima de tensión mediática, donde mientras Icardi emplea sus plataformas digitales para difundir mensajes afectuosos, la vida pública de la actriz también involucra eventos sociales donde coinciden figuras vinculadas a su pasado sentimental. Recientemente, Benjamín Vicuña asistió a un festejo compartido en Uruguay donde también estuvo presente Suárez.

Benjamín Vicuña habló sobre su relación actual con la China Suárez por la crianza de sus hijos

El actor evitó polémicas al respecto y declaró al programa DDM (América TV) que “el tiempo acomoda algunas cosas”, al tiempo que descartó incomodidades en el trato con sus pares tras su separación de la actriz. Vicuña remarcó su enfoque personal en la crianza de sus hijos y su permanencia en la Argentina, lugar donde reside actualmente para mantener sus vínculos familiares más cercanos.

El aniversario de la pareja coincide con una etapa de alta visibilidad mediática para los protagonistas, marcada tanto por el cierre de los procesos judiciales del futbolista en Italia como por la constante interacción de las partes en sus perfiles virtuales. La publicación realizada por Icardi, donde se muestra a la actriz emocionada al leer las hojas manuscritas, sintetiza la estrategia de comunicación que la pareja mantiene frente a las noticias sobre su vida privada.

El vínculo de Wanda Nara y Mauro Icardi ya está oficialmente terminado (Foto: Instagram @wanda_nara/@mauroicardi)

La elección de las 731 rosas funcionó como un elemento central en la narrativa que el futbolista eligió para marcar este segundo año de convivencia, un mensaje que reafirma su posición personal ante las controversias recientes y los rumores de la prensa del espectáculo local.