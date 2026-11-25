El conflicto entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez sumó dos novedades judiciales en un mismo día. Este martes, la actriz ratificó su denuncia por amenazas contra la conductora y pidió que la Justicia le prohíba acercarse a menos de 300 metros. Horas después, trascendió que Nara prepara una nueva denuncia penal contra Icardi, esta vez por el presunto incumplimiento de sus obligaciones económicas con las dos hijas que tienen en común.

Wanda Nara y Mauro Icardi se separaron definitivamente a finales de 2024, tras varios años de idas y vueltas, crisis mediáticas (como el "Wandagate" de 2021) y breves intentos de reconciliación (Foto: Instagram @mauroicardi)

Guido Záffora dio a conocer en El diario de Mariana (América) los detalles de la presentación de la ex Casi Ángeles. El periodista contó que la actriz se presentó en la Fiscalía de Benavídez junto con su abogado, Lautaro Rodríguez, y leyó al aire fragmentos del escrito. La denuncia ya había sido anunciada el 17 de noviembre por Agustín Rodríguez, padre de Lautaro e integrante del equipo que representa a Suárez. La novedad de este martes fue la ratificación y el alcance de las medidas que solicitó.

El video que aportó la China Suárez y la perimetral que pidió

La denuncia se remonta al viernes 6 de noviembre, cuando Nara llegó a la casa de Icardi en Nordelta acompañada por su pareja, Martín Migueles. El episodio, en el que intervino personal policial, derivó en una denuncia de la conductora contra el futbolista por presuntas lesiones a una de sus hijas. En medio de ese operativo se produjo el cruce entre Nara y Suárez, que quedó registrado en un video difundido una semana después. La actriz aportó esa grabación como prueba.

Se conoció el video completo de la pelea entre la China Suárez y Wanda Nara

“La denunciada me anunció de frente y a escasos metros [...] que me iba a matar a golpes”, leyó Záffora al reproducir el relato de la China Suárez. Según el escrito, Wanda la increpó en la puerta de la casa, delante de Migueles y de los policías, y acompañó la advertencia con lo que Suárez describió como “un insulto racista y descalificante”. “De mis hijas no vengas a hablar porque yo te mato a palos”, fue la frase que la actriz le atribuyó a la conductora en su presentación. Záffora adelantó que los policías que estuvieron allí serían citados a declarar.

La China Suárez solicitó que Wanda Nara se mantenga a un mínimo de 300 metros de ella dondequiera que se encuentre y que se le prohíba acercarse e ingresar a los barrios privados La Isla, en Nordelta, y San Jorge Village, en Los Polvorines. El escrito, al que también accedió La mañana con Moria, incluye un pedido para impedir el contacto por teléfono, por redes sociales o a través de terceros. En DDM, Záffora aclaró que su abogado descartó que la actriz hubiera solicitado un botón antipánico.

Eugenia Suárez y Martín Migueles con una de las niñas Icardi en medio del tenso momento que se vivió en Nordelta

El enfrentamiento del 6 de noviembre ya tuvo otra consecuencia judicial. La semana pasada, Icardi obtuvo una perimetral contra Migueles por 45 días. La resolución le impide al novio de Nara acercarse a menos de 100 metros del futbolista y a menos de 300 metros de su domicilio. La restricción que pidió Suárez contra Nara sigue pendiente de resolución.

El nuevo reclamo de Wanda Nara contra Mauro Icardi

Wanda Nara prepara una nueva denuncia penal contra Mauro Icardi por presunto incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Fue Pía Shaw quien contó anoche en Sálvese quien pueda (América) que había hablado con Diego Storto, abogado de la conductora. Según la periodista, el reclamo incluye varios meses de cuota alimentaria y un año de cobertura médica impaga de las dos hijas que tienen en común. “Esto se presenta mañana”, dijo Shaw.

La disputa por la cuota alimentaria entre Wanda Nara y Mauro Icardi no es nueva (Foto: Instagram @mauroicardi)

La disputa por la cuota alimentaria no es nueva. En junio, la Justicia intimó a Icardi a saldar la deuda y, a principios de noviembre, el reclamo por la prepaga de las menores ya se había incorporado al expediente en el que se discutía el pago de la cuota provisoria. La novedad es que el equipo de Nara se dispone a llevar esos reclamos a la vía penal.

A principios de mes, cuando trascendieron los detalles de aquel expediente, Icardi sostuvo en sus redes sociales que la liquidación aprobada por la Justicia ya estaba cubierta con el pago de la cuota de junio y que la Cámara había revocado el recargo del 50 %. Ese descargo fue anterior al anuncio de Shaw. Hasta el momento, no trascendió una respuesta del futbolista a la nueva denuncia anunciada por la defensa de Nara.