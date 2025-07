El romántico ida y vuelta de Celeste Cid y Santiago Korovsky por el estreno de División Palermo

Este jueves 17 de julio se estrenó en Netflix la esperada segunda temporada de División Palermo, la comedia argentina que combina humor absurdo con una mirada crítica sobre los estereotipos. La serie, que tiene a Santiago Korovsky como creador, director, guionista y protagonista, vuelve con ocho nuevos episodios. En esta entrega, la historia retoma las insólitas aventuras y desafíos de la peculiar Guardia Urbana. En medio del entusiasmo por el estreno, Korovsky recibió un tierno y especial saludo por parte de su pareja, Celeste Cid, quien celebró este nuevo capítulo en la carrera de su novio.

Mediante una historia de Instagram, la actriz compartió el anuncio del estreno y no ocultó su entusiasmo. “Hoy se estrena esta maravilla”, escribió primero y luego agregó: “Que si la 1 ya era una gema, la 2 la rompe en mil. Felicitaciones a todo este equipo zarpado”. Además de celebrar el trabajo de todos, Celeste aprovechó para dedicarle unas dulces palabras a su pareja: “Santi Korovsky, sos muy genial”.

Las emotivas palabras de Celeste Cid para su novio por el estreno de la serie (Captura: Instagram @mcelestia)

Enseguida, el actor no se quedó atrás: compartió la historia de su pareja en su propio perfil y escribió por encima: “La crítica que me importa”. Con esta frase, Santiago Korovsky dejó en claro no solo el valor que le da al apoyo de su pareja, sino también el vínculo especial que los une en este momento tan importante para su carrera.

La respuesta del actor no tardó en llegar (Captura: Instagram @santikorovsky)

Cabe destacar que Celeste y Santiago están juntos desde principios de 2025 y blanquearon su relación durante el cumpleaños número 40 de la actriz, donde publicaron por primera vez una foto juntos. Desde entonces, se los ve muy unidos, disfrutan de escapadas románticas —como la que hicieron a Carmelo, Uruguay, hace unos días— y comparten momentos especiales que reflejan la complicidad que los une, como este estreno tan importante para el actor.

De qué se trata la segunda temporada de División Palermo

El tráiler de la segunda temporada de División Palermo

En esta segunda entrega, la historia vuelve a centrarse en el caos que atraviesa el barrio justo cuando se vive una intensa campaña electoral. La ciudad está más inestable que nunca y, ante el avance del delito, los Servicios de Inteligencia convocan a Felipe Rozenfeld —el personaje de Santiago Korovsky— para que investigue a una banda criminal que opera desde un local de café de especialidad llamado Cuero Café. Desde la producción anticipan que el panorama es crítico y que ni la ciudad ni la División Palermo están preparadas para lo que se viene.

Juan Minujín es uno de los actores que se suma a la segunda temporada de División Palermo Mariano Landet / Netflix

El regreso de la serie se da a más de dos años del estreno original, que fue en febrero de 2023. Esta nueva entrega ya está disponible en Netflix y cuenta con ocho episodios de entre 25 y 30 minutos de duración. Conserva el humor ácido, la crítica social y el tono absurdo que la volvieron un éxito en su primera temporada, y promete redoblar la apuesta con misiones más complejas y situaciones cada vez más desbordadas para la Guardia Urbana.

Uno de los aspectos que más entusiasmaron a los fans fue la vuelta del elenco original, con figuras como Korovsky, Daniel Hendler, Pilar Gamboa, Martín Garabal, Charo López, Hernán Cuevas, Facundo Bogarín y Jonatan Nugnes. Este año, además, se sumaron seis nuevos actores: Juan Minujín, Guillermo Arengo, Alejandra Flechner, Esteban Bigliardi, Inés Efron y Martín Piroyansky.