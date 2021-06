El romántico mensaje de Michael Bublé para Luisana Lopilato: “¿Hacemos un bebé más?”

Tanto Luisana Lopilato como Michael Bublé son muy activos en las redes sociales. La actriz argentina, en particular, usa sus perfiles para mostrar cómo es su vida en familia y también para compartir algunos momentos de su vida personal más íntima con sus seguidores. En las últimas horas, la ex Rebelde Way se retrató tomando sol con poca ropa y la reacción de su esposo no tardó en llegar. “Bueno, está bien, ¿quizás hacemos un bebé más?”, escribió el cantante.

“Vitamina D”, escribió la actriz junto a una sensual imagen en la que toma sol en el patio de su casa, en Canadá. Boca abajo, con la espalda al descubierto y vistiendo simplemente la parte de abajo de una bikini, la actriz se retrató y compartió la foto en Instagram.

Luisana Lopilato se retrató tomando sol en el patio de su casa Instagram Luisana Lopilato

Su marido reaccionó tras ver a la actriz con poca ropa y compartió una divertida Instagram Story en la que aparece con la boca abierta, en un gesto de sorpresa. El vocalista llenó la publicación de emojis de fueguitos y lanzó un piropo a Lopilato. “Bueno, está bien, ¿quizás hacemos un bebé más?”, señaló. Luego, la protagonista de Casados con hijos compartió la publicación de su esposo y no se quedó atrás con los piropos. “Con vos quizás hago diez más”, sostuvo la actriz.

El intercambio de piropos entre Michael Bublé y Luisana Lopilato Instagram Michael Bublé

Recientemente, Lopilato relató a cómo conoció a Michael Bublé. “Si no hubiera sido por Romina [Yan], yo no hubiera conocido a Mike y no hubiera tenido estos hijos hermosos que tengo hoy. No sé si lo sabés, pero yo estaba en la fila 7 en el Gran Rex y Romina estaba en la fila 6, me lo acuerdo como si fuera hoy”, contó en un video emotivo que grabó para Cris Morena. Y continuó: “Romina todo el tiempo me decía: ‘Parate, levantá la mano, que te vea, te está mirando’”. Y consideró que “si no fuera por esa alegría y por esas ganas que siempre tenía Romina”, quizás Bublé no la “hubiera mirado y hoy no estaría casada”.

LA NACION