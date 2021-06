Luisana Lopilato reveló que Romina Yan la ayudó a conocer a Michael Bublé: “Gracias a ella estoy casada”

En un emotivo video dirigido a Cris Morena en el programa Los Mammones, Luisana Lopilato reveló cómo fue que conoció a su esposo y padre de sus hijos, Michael Bublé, una década atrás. La actriz contó que fue Romina Yan quien hizo posible aquel primer encuentro.

“Si no hubiera sido por Romina, yo no hubiera conocido a Mike y no hubiera tenido estos hijos hermosos que tengo hoy. No sé si lo sabés, pero yo estaba en la fila 7 en el Gran Rex y Romina estaba en la fila 6, me lo acuerdo como si fuera hoy”, relató primero la ex Rebelde Way haciendo mención a un recital del músico en Argentina.

Y continuó: “Romina todo el tiempo me decía: ‘Parate, levantá la mano, que te vea, te está mirando’”, agregó. Y consideró que “si no fuera por esa alegría y por esas ganas que siempre tenía Romina”, quizás Bublé no la “hubiese hubiera mirado y hoy no estaría casada”, remarcó.

Cris Morena reconoció que desconocía los detalles de la historia de Lopilato con Bublé, aunque recordó que Romina Yan le comentó por aquel entonces que el artista había pedido que Luisana fuera a conocerlo al camarín tras el show.

En el saludo a la ex conductora de Jugate Conmigo, Lopilato también expresó a Cris Morena su cariño y agradecimiento por haber estado presente en su vida con distintos gestos que recuerda con alegría. En este sentido, mencionó que gracias a ella pudo celebrar su fiesta de 15.

“Se venía mi fiesta y mi mamá, mi papá, mis hermanos y yo trabajábamos, todos ayudábamos en mi casa, porque vengo de una familia humilde. En ese momento, no llegábamos para poder hacer la fiesta que tanto soñaba y Cris fue una de las personas que me ayudó para que mi sueño se hiciera realidad. De eso siempre me acuerdo”, expresó Lopilato emocionada. Y se despidió con emotivas palabras: “Te mando un beso gigante, Cris, te quiero y te extraño”.

LA NACION