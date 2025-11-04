Benjamín Vicuña mostró la dulce charla que mantuvo con su hija Magnolia y reveló cuándo se reencontrará con ella

Si bien durante mucho tiempo María Eugenia ‘la China’ Suárez y Benjamín Vicuña supieron tener un vínculo cardinal y de respeto mutuo enfocado en el bienestar de sus dos hijos en común, Magnolia y Amancio, desde hace un par de meses el mismo se quebró y todo parecería indicar que está lejos de recomponerse. Actualmente, el actor le hace frente a la distancia, puesto que los pequeños de siete y cinco años están instalados en Estambul con su madre, su hermana Rufina -fruto de la relación de la actriz con Nicolás Cabré- y Mauro Icardi. En las últimas horas, el chileno compartió una tierna imagen de la videollamada que realizó con su niña y reveló cuándo por fin podrá reencontrarse con los niños.

La vida de Benjamín Vicuña dio un giro de 180 grados luego de que sus dos hijos menores se instalaran en Estambul junto a su madre e Icardi. Si bien en un primer momento le negó a su expareja sacar a los chicos del país, lo que derivó en un fuerte descargo de parte de ella en el que lo acusó de mal padre y de tener adicciones, finalmente accedió a que se viajaran. Fueron inscriptos en un colegio de Turquía, comenzaron a aprender el idioma y hoy llevan una nueva vida cerca de su madre y su nueva pareja, pero lejos de su padre.

Benjamín Vicuña reveló que habló por videollamada con su hija Magnolia (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

Si bien los pequeños viajaron a Buenos Aires para reencontrarse con su padre y sus hermanos, desde hace varias semanas el contacto es virtual. En las últimas horas, Vicuña publicó en sus historias de Instagram una foto de la videollamada que hizo con Magnolia. Charlaron animadamente y antes de despedirse usaron un tierno filtro de corazones.

Por otra parte, en la emisión del lunes 3 de noviembre de Intrusos (América TV) compartieron una entrevista con el galán trasandino, en la que habló de su presente y reveló cuándo volverá a ver a Magnolia y Amancio. “Estoy muy bien. Voy a tomarme vacaciones con todos mis hijos, algo que me tiene muy ilusionado”, señaló. El destino elegido es Uruguay y aunque no precisó la fecha, dejó en evidencia que en un futuro próximo aprovechará para pasar tiempo de calidad con Magnolia, Amancio y sus tres hijos mayores, Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación con Carolina ‘Pampita’ Ardohain.

Benjamín Vicuña reveló cuando se reencontrará con Magnolia y Amancio

Vicuña se describió como “un malabarista” que combina el trabajo con la familia. “Todo el mundo lo hace. Hay gente que tiene que hacer malabares con cosas mucho peores, en mi caso hay que ponerse de acuerdo, son fechas, es organización, pero lo importante es eso... hay que quedarse con lo bueno”, reflexionó.

Días atrás, el protagonista de Corazón delator habló a corazón abierto sobre cómo lo afecta la distancia con Magnolia y Amancio y, en diálogo con Podemos hablar (Chilevisión), aseguró que hacía más de cuarenta días que no los veía. Si bien este no es el escenario ideal, dijo que mantiene la esperanza de que las cosas vuelvan a la “normalidad”. Asimismo, enfatizó en que no tiene una relación fluida con Eugenia Suárez, lo cual “generó una dinámica súper difícil”.

Magnolia y Amancio, los dos hijos que tienen en común Vicuña y Suárez están instalados con su madre en Estambul (Foto: Redes Sociales)

“Cuando dos personas adultas no se ponen de acuerdo en algo tan básico como la residencia... no es un problemita, es un problema grave (...) Así y todo, como hombre maduro, termino cediendo que mis hijos estén con su mamá, porque Eugenia es una buena madre. También creo que mis hijos merecen estar con sus hermanos, en su colegio, en la Argentina”, sostuvo Benjamín Vicuña.