A Laura Ubfal se le escapó quién es el próximo eliminado de MasterChef Celebrity

A pocas semanas del final de MasterChef Celebrity (Telefe), la ansiedad por conocer quién se convertirá en el mejor cocinero de la televisión argentina es cada vez más grande. Aunque aún falta mucho tiempo para presenciar ese momento de tensión, en las últimas horas un descuido impensado de Laura Ubfal al aire del streaming de Bondi Live terminó por revelar quién abandonará el juego esta semana.

Todo ocurrió durante el programa La Linterna que conduce la periodista, quien le pidió a uno de sus panelistas que le leyera los comentarios que la audiencia había dejado en el chat en la última hora para así poder contestarles. Fue así que eligió uno de los más incisivos, que preguntaba cuándo terminarían finalmente las grabaciones de MasterChef Celebrity.

“Faltan dos semanas para terminar de grabar y al aire el 5 de marzo termina”, respondió Ubfal. Fue entonces que la ex Gran Hermano, Flor Cabrera, recordó el último conflicto sucedido en el reality: “Ayer pasó en MasterChef lo de la crema y estuvo bastante enojado Miguel Ángel”.

Esto llevó a Laura a hacer un comentario inesperado. “Bueno, porque lo eliminaron, escuchame... ¡Ay, no se podía decir! Ay, bueno, ya todo el mundo lo sabe. Dejaron en suspenso, pero todo el mundo sabe que no van a sacar a Maxi López", dijo entre risas nerviosas, con conocimiento de que había spoileado a todos los televidentes lo que sucedería en la próxima emisión.

¿Quién le robó la crema a Miguel Ángel Rodríguez?

En Intrusos revelaron quién robó la crema de la torta de Miguel Ángel

Aunque Miguel Ángel Rodríguez fue uno de los jugadores más completos en la cocina de MasterChef, en su última presentación el actor reprochó al aire que alguien le había robado la crema para su torta. Esto generó que su entrega final no fuera la deseada y creció la incertidumbre por saber quién había sido el vil ladrón.

Según revelaron en Intrusos (América TV), Emilia Attias habría sido la villana de esta historia. “Él va a buscar la crema y no la encuentra. Después se dan cuenta de que la crema que tenía Emilia Attias es la crema de Miguel Ángel Rodríguez. De hecho, tenemos las fotos”, aseguró Paula Varela.

“Está todo editado porque en lo que viste falta cuando Betular le dice: ‘La crema, la crema’. Entonces, Emilia le dice: ‘No la tengo, no llego’. Va a la heladera, saca la de Miguel Ángel Rodríguez y se la da a Emilia para que ella termine su plato”, reveló la panelista sobre la ayuda que habría recibido la actriz de uno de los jurados.

El momento de tensión que vivió Miguel Ángel en MasterChef Celebrity

Esto habría generado una gran incomodidad entre los jugadores, ya que se trató de una ayuda que terminó por perjudicar seriamente a Miguel Ángel. “Todos ahí lo vieron. Tal es así que cuando hacen las devoluciones, la Miguel Ángel y la de Emilia, todos se ríen (...) Todos se dieron cuenta y todos lo vieron a Betular, pero esta parte está editada”, describió Varela sobre la decisión del canal de preservar la figura de Betular, quien habría cometido un error garrafal al beneficiar a la participante.

“Entonces Wanda pregunta: ‘¿Qué pasó?’. Y todos empezaron a decir que le habían robado la crema. Eso no lo viste porque también está editado“, cerró la periodista.