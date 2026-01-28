El confuso episodio que habrían protagonizado Facundo Arana y María Susini: “No lo dejaron ingresar”

Luego de más de 20 años juntos y con tres hijos en común, Facundo Arana y María Susini se separaron, noticia que generó fuerte sorpresa y de inmediato despertó todo tipo de rumores. De todos modos, el actor salió a aclarar el asunto y manifestó que todo ocurrió en buenos términos. Sin embargo, en las últimas horas surgió una nueva versión que volvió a poner el tema en el centro de la escena: el martes 27 de enero en LAM (América TV), se dio a conocer una situación confusa que habría atravesado la expareja.

Según los testimonios que llegaron al programa, un episodio reciente ocurrido en el ámbito privado de la familia generó dudas sobre los motivos de la separación. Fue Pilar Smith quien aportó los detalles y puso el tema sobre la mesa: “Nos llegó hoy una información a la producción, de testigos que vivieron una situación un tanto rara, vamos a decir. Fuerte, en un hospital”, dijo.

El confuso episodio entre Facundo Arana y María Susini que relataron en LAM

Por lo que dio a conocer la panelista, el episodio ocurrió a comienzos de enero durante la Copa de Verano disputada en el Hípico General Pueyrredón de Mar del Plata. En ese contexto, India, la hija de Facundo Arana y María Susini, participaba del concurso federal de equitación cuando sufrió una fuerte caída.

Tras el accidente, la adolescente fue trasladada de urgencia a un hospital y, según relataron en el programa, ninguno de sus padres se encontraba en el predio en ese momento. Quienes primero la asistieron fueron un entrenador y un jinete chileno que participaban del evento, que la acompañaron hasta la llegada de la ambulancia y durante el traslado a la clínica.

En LAM revelaron detalles de un episodio confuso ocurrido tras un accidente familiar

De acuerdo con la versión que contaron en LAM, durante ese trayecto se intentó contactar a los padres y allí se habría dado una situación llamativa. Sobre eso, Pilar Smith explicó: “En ese momento nos cuentan que María habría dicho que no fuera Facundo. Que no fuera el padre al hospital, que ella tampoco, aparentemente, podía acompañarlo”. Esta versión generó impacto en el estudio y abrió nuevos interrogantes.

Según testigos citados por el ciclo, Arana finalmente se presentó en el hospital, aunque no habría podido ingresar para ver a su hija. “Tenemos todos los datos del entrenador, del jinete chileno, de la Copa y los testigos que estaban allí aseguran que Facundo llegó al hospital, pero que no lo dejaron ingresar, que estaba afuera”, aseguró la panelista. Además, agregó que el motivo de esa decisión no está claro y sostuvo: “Aparentemente, María había dado la orden de que no entrara”.

Hasta el momento, ni Facundo Arana ni María Susini hablaron sobre la situación

“Facundo no ingresó y tampoco se sabe por qué María no quiso que él ingrese. Y sí ingresó el entrenador de la hija y un chico, un amigo, este jinete chileno, que también la estaba acompañando”, detalló Smith, al respecto de la situación que generó controversia. En paralelo, desde el ciclo aclararon que intentaron chequear la información, pero que aún no tuvieron éxito: “Yo al mediodía le escribí a Facundo para que supiera de esta información sensible que nos había llegado. Nunca me respondió”, dijo la panelista.

Por su parte, Ángel de Brito sumó: “Yo también le escribí a él ayer y no me contestó. Y a Susini también. Queremos hablar con ellos y que nos confirmen o nos desmientan la versión que tenemos, que es fuerte, la verdad”.

Sin dudas, esta versión abre nuevos interrogantes y pone en duda si el distanciamiento entre ambos se dio realmente en buenos términos, como se había planteado en un primer momento. A partir de los testimonios recientes y de la falta de respuestas públicas de los protagonistas, el episodio suma incertidumbre y deja abierta la pregunta sobre los verdaderos motivos de la separación.