El singular motivo por el que a Lali Espósito la “echan” de los velatorios: “Si puedo, los evito”

El 2022 fue un gran año para Lali Espósito. Volvió a los escenarios después de tres años y brilló con el Disciplina Tour, protagonizó Sky Rojo (Netflix), fue coach en La Voz Argentina (Telefe) y cantó el himno nacional en la final del Mundial, entre tantas otras cosas más. Todo parecería indicar que el 2023 podría ir por el mismo camino, ya que en pocos días estrenó la última temporada de la serie española que se convirtió en un verdadero éxito y lanzó un tema con Miranda.

Con motivo de hablar de su presente y de sus más recientes proyectos laborales, la actriz estuvo como invitada a Martínez y hermanos (Movistar Plus+), junto a la guionista Victoria Martín y al cantante Abraham Mateo. Durante la entrevista, contó una anécdota que tuvo lugar en una situación bastante particular: un funeral. En lugar de lágrimas, hubo risas y es más, hasta terminaron echándola por su comportamiento.

Lali cantó el himno nacional en la final del Mundial de Qatar (Foto: Instagram @lalioficial)

Desde que apareció por primera vez en televisión, cuando era apenas una niña, Espósito mostró su faceta para la comedia. Pero, ese sentido del humor que tiene cuando se prenden las cámaras, también se mantiene cuando se apagan, aunque algunas veces puede jugarle una mala pasada, o no, depende de como se lo mire. Durante el reportaje recordó la situación que vivió en el funeral del padre de una amiga de su mamá, e hizo estallar de risa a todos con sus ocurrencias.

Lali acaba de estrenar "Yo te diré", junto a Miranda (Foto: Instagram @lalioficial)

“Fuimos al funeral, que estaba todo bien, porque ya era un abuelo, no era una cosa trágica”, comentó y rápidamente las risas comenzaran a escucharse en el estudio. “Primero uno entra compungido, dije ‘lo siento, lo siento’, hablás bajito, y ya todo eso me causa gracia”, reveló. Lali explicó que ese día en particular, estaba junto a un grupo de amigos y que se apartaron un poco de la escena: “Había buena onda porque el señor ya era mayor y estábamos esperando que se muera un poco”.

Sus comentarios hicieron reír a todos en el estudio, quienes quisieron saber cómo terminaba el relato. La intérprete de “Soy” aseguró que, al contrario de lo que podría pensarse, junto al grupo que la acompañó “estaban relajados”. Entre los chistes que se hacían, en un momento dado se acercó a ellos una familiar del difunto y les dijo: “Chicos, yo sé que todos estábamos esperando que papá muera, pero tampoco para que se estén caga... todos de risa. No estamos en un teatro viendo una comedia”.

Y las cosas no terminaron ahí. Durante el velatorio, una de sus amigas comenzó a quedarse dormida, en un momento poco oportuno. “La hija del difunto empieza a contar una anécdota bajón, acerca de una discusión que había tenido con el papá y que siempre se arrepentía de eso, pero el papa había sido un mala onda en la anécdota. Y mi amiga estaba dormida y medio que se despierta y le dice ‘pobrecito’”. Molesta con el comentario, la mujer le respondió: “¿Qué pobrecito? ¡Te estoy contando que era un hijo de p...!’”.

Lali recordó el día que la echaron de un funeral

En medio de las carcajadas en el programa, la cantante explicó que por esa situación, tomó una decisión: “No puedo ir a los funerales, de hecho, si pudo evitar ir, no voy, porque me rio y me echan”. No obstante, y para sorpresa de todos, esto último no fue en sentido metafórico, sino muy literal. “Nos echaron eh. La hermana volvió y dijo ‘chicos todo bien, pero ya está, váyanse. Ya vinieron, gracias por venir. Chau’”, indicó y reveló que después se fueron a tomar una cerveza “para levantar”.

Conmocionado, por la historia que acababa de escuchar, el conductor Dani Martínez, le preguntó: “¿Pero has ido a un funeral o a una discoteca? Porque has dicho, ‘buena onda, charla de risas, nos echaron’, suena a discoteca”. Lali, fiel a su estilo y con la honestidad que la caracteriza, respondió: “Así lo viví. Para mí fue un planazo. Martes a la noche, no tenía nada que hacer, fui al velorio. Estuvo lindo”.

