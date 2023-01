Lali Espósito llevó un parrillero argentino al prime time español y explicó en vivo cómo hacer un choripán

escuchar

Como es costumbre a esta altura, Lali Espósito se presentó en dos grandes programas de la televisión española: El Hormiguero y La Resistencia. En el segundo programa, conducido por David Broncano, dejó muchas perlas acerca de su actuación en el Mundial, pero lo más divertido fue cuando llevó un parrillero de sorpresa para hacerle probar el típico choripán argentino al conductor.

En un momento de la entrevista, la cantante pop tomó la palabra y se dirigió al conductor. “Te traje un regalo referido a mi cultura, una de las cosas más lindas que tiene la Argentina”, señaló.

Lali Espósito llevó un parrillero argentino a La Resistencia y explicó cómo hacer un choripán

“Te traje una estrella, un verdadero parrillero argentino. Una estrella que se llama Gustavo, parrillero de los jugadores de fútbol”, explicó.

“¿Qué ha traído?”, preguntó David intrigado. “Risotto...”, respondió la cantante irónicamente para la risa del público. Luego continuó con la sorpresa: “Fuera de este teatro te están haciendo un verdadero asado argentino, hecho para vos y todo el equipo”.

Lali presentó a Gustavo, quien ingresó al escenario con una mesa con pan, chorizo y chimichurri listos para degustar. La autora de “Disciplina” agarró un pan y comenzó a prepararle el manjar nacional.

“¿Lali te parece a ti si te preparo el choripán con aceite de mi pueblo?”, consultó David, aunque la respuesta fue tajante: “No, ¿igual te puedo pedir algo? No le pongas tanto chimichurri”.

“Aceptá la consigna, es un asado argentino”, sentenció Lali Espósito. Por último, David probó la típica entrada antes del asado y sonrió para las cámaras.

Lali enseñó la letra de “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”

Otro de los momentos más divertidos que dejó el paso de la cantante argentina por La Resistencia fue cuando les enseñó la letra del cántico que hicieron los argentinos para el Mundial de Qatar 2022 y que se popularizó a medida de que los dirigidos por Lionel Scaloni avanzaban hacia la gran final.

“Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial”, cantó Lali agitando las dos manos como si estuviera en un estadio de fútbol.

Lali Espósito enseñó la letra de “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”

Ante el canto de personas del público, rápidamente detectó compatriotas: “Acá hay argentinos” indicó y luego agregó: “Perdón, pero yo donde voy canto el tema”.

“Esto es lo que cantaba la hinchada argentina, ¿no? Estaba guapo, pero no he entendido nunca la letra”, explicó David. A lo que Lali le contó que cada vez que pisa un restaurante se pone a cantar la canción y le enseñó, con varios gestos, cómo entonarla como si estuvieran en una cancha.

“Si no eres argentino o argentina, no sale. Es fácil, pero creo que a mí no me sale”, contestó David y preguntó: “¿Has estado en Argentina durante el Mundial?”.

“Estuve en Qatar”, indicó Lali y él respondió: “¿Y eso? ¿A ver los partidos?”. La indignación de la cantante se le notó en la cara y manifestó: “David canté el Himno Nacional Argentino en la final, ¿no viste la final del mundo?”.

“Cuando pitó el árbitro empecé a verlo”, contestó. “Bueno, justo antes estaba tu amiga personal cantando el himno”, concluyó Lali Espósito. Por último, buscaron un celular para ver la secuencia que protagonizó la artista en la previa a la final del Mundial en el estadio Lusail.

LA NACION