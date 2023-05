Lolo, el hijo de Marcelo Tinelli, tuvo su primera clase de guitarra y emocionó a todos con la canción elegida

escuchar

El conductor Marcelo Tinelli compartió en sus redes sociales un emotivo video en el que mostró a su hijo Lorenzo, mejor conocido por el apodo por el que su entorno lo llama, Lolo, dando sus primeros pasos con una guitarra criolla. Tras un homenaje a Charly García, enamoró a todos los usuarios con su impresionante talento.

Marcelo Tinelli grabó a Lolo tocando la guitarra

Tinelli se encuentra en medio de los preparativos de lo que será la vuelta de El Bailando 2023, esta vez por la pantalla de América. Luego de su nuevo rol como director artístico del canal, el conductor abandonó por un momento el convulsionado mundo laboral y dedicó un tiempo para compartirlo con su hijo.

Lolo, el hijo que comparte Tinelli junto a Guillermina Valdes, cumplió este mes ocho años y, para demostrar su gusto por la música, su padre publicó en Instagram un reel que previamente posteó en sus Historias. Allí escribió: “Cuando tu hijo hace la primera clase de guitarra y se pone el profe a cantar una de Charly García. Terminé emocionado”. Además de esas palabras, agregó un emoji de corazón y grabó al pequeño tocando No voy en tren.

Marcelo Tinelli junto a Lolo (Fuente: Instagram/@marcelotinelli)

El clip superó las 700.000 reproducciones y recibió una ola de elogios, no solo para Tinelli, sino también para Lolo. “Bien ahí. Que le guste la buena música”; “Y de quién va a tocar si no es de Charly, nuestro ídolo máximo”; “Qué emoción enseñarle a tu hijo a tocar la guitarra. Me pone la piel de gallina” y “Que hermoso”, fueron algunos de los mensajes que llegaron en la sección de comentarios.

Además del orgullo de Marcelo Tinelli, en donde él también pronunció parte de la letra de la canción al tiempo que su hijo la entonó, Candelaria, su hermana mayor, también plasmó su admiración por los primeros pasos de Lolo con la guitarra. En los comentarios reaccionó al video de su padre y escribió: “Amo esto”.

Marcelo Tinelli desafió a Baby Etchecopar, que aseguró que no se dejará mandar por él: “Que venga”

Luego de que Baby Etchecopar lo cruzara públicamente y asegurara que no va a aceptar órdenes suyas, Marcelo Tinelli no dudó en salir a responderle. Mientras discutía en una entrevista sobre los posibles integrantes de la nueva edición del Bailando, el conductor recordó las declaraciones del periodista y contó su mirada sobre él.

Marcelo Tinelli habló sobre las declaraciones de Baby Etchecopar

En diálogo con Intrusos (América TV) sobre el regreso del Bailando y quiénes podrían formar parte del ciclo en su nueva edición, surgió el nombre de Etchecopar. “Baby me encantaría”, comenzó el empresario. Rápidamente, recordó el antecedente de las declaraciones que hizo el conductor: “Además, dijo públicamente que no va a aceptar ninguna de las órdenes mías y la verdad que lo felicito. Hace bien”.

Con un poco de ironía en su tono, continuó con el recuerdo de esas palabras y remarcó su supuesta intención de que forme parte del reality, al menos por una noche. “Un día me encantaría que venga al programa y, ya que no va a aceptar ninguna orden, ese día podría llevar un anotador y que me tire algunas ideas para la pantalla”, lanzó.

“De parte mía, lo admiro y me hace reír mucho. Me parece un periodista del car… Lo llamé para decirle que estaba muy bien lo que había dicho y que no va a recibir ninguna orden mía”. “‘Estuviste genial’, le digo. ‘Es más, cuando vaya te voy a pedir por favor algunas cosas y las voy a anotar así que voy a ir al estudio’”, reprodujo Tinelli, que más allá de este comentario hizo énfasis en la admiración que siente por el periodista.

LA NACION