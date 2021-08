El sueño que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo pueden cumplir tras su llegada a París

Lionel Messi dejó el FC Barcelona y se mudó a París, Francia, junto a su familia para encarar una nueva etapa en el Paris Saint-Germain. Tras el nacimiento de su tercer hijo, el astro había afirmado que tanto a él como a su esposa Antonela Roccuzzo les gustaría “buscar la nena”. Y si respetan la secuencia en que llegaron Thiago, Mateo y Ciro, 2021 podría ser el año del cuarto embarazo.

Messi y Antonela tienen tres hijos. Thiago es el mayor, tiene 7 años y nació en Barcelona el 2 de noviembre de 2012. En junio de aquel año, Lio había anunciado la noticia en un partido de la selección argentina contra Ecuador, en la que se colocó la pelota debajo de la camiseta tras anotar un gol.

En abril de 2015, el astro contó que esperaba a su segundo bebé junto a Roccuzzo. Y el 11 de septiembre de aquel año nació Mateo, que hoy tiene 5 años. Finalmente, llegó Ciro, el más pequeño del clan, de 3 años, que nació el 10 de marzo de 2018.

De mayor a menor, los tres hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo: Thiago, Mateo y Ciro

No se sabe si lo hicieron de manera consciente, pero la pareja tuvo a sus tres hijos con una diferencia de tres años, en 2012, 2015 y 2018, por lo que si continúan cumpliendo con esa premisa, el 2021 sería el año justo para buscar a su cuarto bebé.

Poco después del nacimiento de su tercer hijo, Lionel le había confiado a Fox Sports en una entrevista su deseo de buscar una nena. “Me gustaría la nena y a mi mujer también. Pero bueno, recién llegó el tercero y hay que esperar un poquito y ya veremos si se da o no. Hay tiempo todavía”, señaló en aquel momento.

Como la familia se encuentra en plena mudanza, cambio de escuela y acomodándose al nuevo país, la búsqueda podría posponerse un tiempo. Sin embargo, haber arribado a la “ciudad del amor” podría traerles suerte para “llamar a la cigüeña” y lograr su deseo.

Además, en las últimas semanas la pareja se mostró más unida y enamorada que nunca. Después de haber pasado más de 40 días sin verse por la Copa América 2021, y tras la inesperada salida de Lionel Messi del FC Barcelona la empresaria rosarina se mostró muy compañera de su marido.

A su vez, el astro reconoció que su decisión de jugar en París no le cayó bien a su pareja, pero que ella decidió acompañarlo igual. “Antonela estaba mal, pero me acompaña a donde sea, me bancó y me apoyó. Estamos preparados para lo que surja”, manifestó el crack a ESPN. Y agregó: “Es un momento de felicidad para mi familia y para mí, después de días difíciles, de lo duro que viví en Barcelona”.

En su último discurso en el club catalán, se notó la inmensa complicidad entre ambos en un pequeño pero íntimo gesto ante los ojos de millones de personas. Messi se emocionó hasta las lágrimas y Antonela saltó de su asiento para acercarle un pañuelo.

Lionel Messi y Anto Roccuzzo se casaron el 30 de junio de 2017 en su Rosario natal, en la provincia de Santa Fe Instagram: @leomessi

“Antonela lo es todo para mí”, dijo Lio en una entrevista que dio a la revista deportiva Sport en 2020. Y confesó: “Tenerla al lado me simplifica muchísimas cosas. Nos conocemos de hace mucho tiempo, me conoce a la perfección. Sabe cómo entrarme en cada momento, especialmente en los malos. Es una persona que prácticamente no tiene días malos, que siempre está de buen humor. Es una compañera espectacular”.

Respecto de sus hijos, “La Pulga” contó que no le fue fácil contarles a Thiago, Mateo y Ciro -quienes nacieron en Barcelona- que debían mudarse a Francia. “Tuve que hablarles de Euro Disney, de la Torre Eiffel, del estadio”, dijo. Además, aseguró que al que más le costó fue a su hijo mayor, porque “ya está grande y entiende un poco más”.

Sin embargo, en la última semana la familia se mostró más unida que nunca, disfrutando de su nueva vida. Salieron juntos a pasear por París, visitaron la cancha del PSG, el astro firmó autógrafos y Antonela eligió outfits con prendas de diseño francés para demostrar que, pese a todo, ya se sienten como en casa.

LA NACION