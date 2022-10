El sugerente posteo de Gianinna Maradona que sería para Jimena Barón: “Es grato masacrar al que no vive como yo”

escuchar

Jimena Barón lanzó el viernes un adelanto de lo que será su próximo material discográfico y muchos de sus seguidores especularon que “La Araña” estaba dedicado a su examiga Gianinna Maradona, quien el mismo día en que Jimena hizo este anuncio, se separó oficialmente de Daniel Osvaldo, ex de Jimena y padre de su hijo Momo. Tras varias horas de puras especulaciones, la hija del Diego compartió una historia sugestiva en su cuenta de Instagram y lo vincularon con esta situación.

La Araña de J Mena

Jimena Barón volvió con fuerza al mundo de la farándula luego de lanzar un nuevo single de su carrera como cantante llamado “La Araña”. La actriz compartió el videoclip este viernes en Youtube y un día después llegó al cuarto puesto en tendencias nacionales con una canción que describe la clara traición de una amiga.

Jimena Barón lanzó su nueva canción y la vincularon a Gianinna Maradona Instagram: @jmena

“¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? ¿Qué fue al final mi amiga? La que tanto me quería me engañaba. Yo confiándole tanto dolor”, canta Jimena Barón en el estribillo de la canción.

Además, subió fragmentos e imágenes de promoción en su cuenta personal de Instagram; sin embargo, un detalle acaparó la atención de diferentes usuarios, quienes asociaron la letra y la actriz del video con un personaje público. “¡Estoy estallada con que le haya hecho una canción a la Gianinna (Maradona)!”, escribió una usuaria que tuvo muchos likes. “Gianinna te llaman”, comentó otro.

Los comentarios de algunos usuarios en la última publicación de Gianinna Maradona Instagram: @giamaradona

No solo lo asociaron, sino que muchos usuarios de Instagram se dirigieron a la última publicación de Gianinna y le comentaron la foto en la que besa a Diego Maradona con emojis de arañas y la catalogaron de “La araña”.

Para los seguidores de esta supuesta confrontación, hubo respuesta por parte de Gianinna, quien compartió una historia en su cuenta de Instagram con una particular letra. “Piedras” de Don Osvaldo fue la canción elegida y en una parte dice: “Siempre es grato masacrar al que no vive como yo”.

“Mucho mejor es tirar tiros para afuera, que mirarse para adentro” y “Pertenezco al club de las primeras piedras, así cubro mis miserias y vergüenzas”, completan las líneas de esta canción, que podrían describir la particular semana que tuvo con la separación de su vínculo amoroso y una canción que le habrían dedicado.

Historia que compartió Gianinna Maradona en su cuenta de Instagram Instagram: @giamaradona

El trío amoroso entre Barón-Maradona-Osvaldo, lo explicó la cantante en una charla con Mirtha Legrand. “Gianinna Maradona era tu amiga y salió con tu exmarido”, le manifestó la “Chiqui” y Barón respondió: “No sé si salió. Básicamente, para resumir, me contó una situación de una manera que después, lamentablemente para ellos, hubo como un video que desdijo mucho lo que me contaron y me sentí rara. Estaba en un momento de mi vida que estaba destruida”. Jimena Barón fue amiga de Dalma Maradona desde muy chicas e incluso fueron vecinas.

Con el tiempo, la hija de Diego y el exfutbolista se enamoraron hasta que este viernes, el mismo día del lanzamiento de “La Araña”, anunciaron su separación oficial.

En cuanto a su carrera musical, Jimena aclaró que este disco lo estuvo preparando durante dos años y que esta canción es “solo el comienzo” de este largo proyecto que dará a conocer en los próximos días.

