“No necesito de vos Silvana Suárez”: las duras palabras de Mirtha Legrand a la exMiss Mundo que se convirtieron en una frase popular

A los 64 años, murió la ex Miss Mundo argentina Silvana Suárez. Su figura fue un emblema en las décadas del ‘70 y ‘80, y su belleza la llevó a consagrarse ganadora del famoso certamen. Su labor en el modelaje marcó un camino para sus sucesoras. Su vida privada tomó gran relevancia y en 1999 protagonizó una de las escenas más icónicas de la televisión nacional. Todo ocurrió durante un almuerzo con Mirtha Legrand.

Luego de su consagración a nivel internacional, Silvana Suárez regresó al país y su figura se convirtió en un emblema, aunque ella nunca había soñado con algo así. “Yo no quería ser modelo y, mucho menos, Miss Mundo”, expresó en diálogo con LA NACION, en una entrevista en 2021. Sin embargo, fueron sus padres quienes la convencieron para que se postule al concurso y, a partir de ahí, todo cambió. Su vida amorosa cobro relevancia cuando se casó con Julio Ramos -dueño de Ámbito Financiero, en 1988. La pareja tuvo dos hijos.

En 1999 se separaron, en medio de un gran escándalo donde ella lo denunció por tentativa de homicidio. En este contexto, en plena mediatización del caso, la exmodelo fue invitada al programa Almorzando con Mirtha Legrand. Por supuesto, la conductora quería obtener información acerca del tema más hablado del momento. Sin embargo, nada salió como lo esperaba.

De una forma insistente, Mirtha le consultó en varias oportunidades a Silvana sobre los detalles acerca de su divorcio, y en todo momento obtuvo evasivas por parte de la exmodelo, que no quería tocar el asunto. Ante la insistencia, se molestó y en pleno programa, le expresó molesta a la conductora: “Vos estás usufructuando de esa posibilidad. Vos me estás diciendo que no tengo que ventilar mi vida. ¿Para qué me invitas a tu programa? ”. La tensa secuencia ocurrió en una pausa del programa.

Mientras “la Chiqui” le explicaba que se trataba de un tema popular y que el público quería saber, la exMiss Mundo se levantó de la mesa y la acusó de “usarla”. Ya con la pausa finalizada y el programa en vivo, la invitada se levantó de la mesa y Legrand, molesta, le gritó: “Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez”.

Con el paso de los años, este momento televisivo se repitió en los programas de archivo y no pasó mucho hasta que la frase que la diva le dijo molesta a su invitada se volviera popular y se usara en conversaciones casuales con un tono de humor.

