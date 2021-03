El tenso cruce entre Eduardo Feinmann y Axel Kicillof por los vacunados vip: “¿Va a pedir disculpas?”

En el programa El Noticiero de LN+, Eduardo Feinmann y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tuvieron un intenso intercambio sobre el escándalo de “los vacunados vip” de la provincia de Buenos Aires. “¿Usted va a pedir disculpas, gobernador?”, indagó el periodista en el principio de una charla que tuvo varios contrapuntos interesantes.

La charla entre ambos se dio en principio por el caso de la vacuna ofrecida por la esposa de Kicillof, Soledad Quereilhac, a Beatriz Sarlo por fuera del calendario oficial. El gobernador explicó que el ofrecimiento a la ensayista se había dado en medio de una campaña para generar conciencia sobre la vacuna Sputnik V, y que no hubo nada hecho “por abajo de la mesa”, como había dicho la escritora en su momento.

Cruce entre Feinmann y Kicillof por los vacunados vip

Pasado ese punto, Feinmann arremetió con el tema de los jóvenes que recibieron vacunas en la provincia de Buenos Aires, y lo hizo de manera directa.

“Gobernador: ¿usted va a pedir disculpas públicas por la cantidad de vacunados vip? No hablo del vacunatorio vip, de los vacunados. Jóvenes de 18, 19, 20 años con pecheras de La Cámpora. Tengo infinidad de fotos para mostrarle. Ellos hacen la ´V’ de la victoria y dicen ‘Viva Perón’ mientras hay abuelos que no tienen la vacuna puesta”, dijo el periodista.

“Conozco tu posición sobre esto -respondió Kicillof-. La vacuna tiene que ser para los que están inscriptos y cumplen con las condiciones. Yo vacuné 700 mil personas y las vacunas fueron para quien corresponde. Había que vacunar primero a todo el personal de salud, más allá de la edad y de la pertenencia política”.

“Por eso en nuestra provincia hubo varias denuncias de que se había vacunado gente cercana a algún municipio. Entonces cuando eso pasa yo instruyo un sumario para ver si la persona es el grupo de prioridad, que eran los trabajadores de la salud”, agregó.

Sin embargo, Feinmann retrucó: “Pero hubo profesores de educación física. Somos grandes, gobernador. Gente del PAMI, en serio, no entiendo por qué defiende a los militantes vacunados vip”.

“No, escúchame que termino mi posición y después me das tu apreciación, que la respeto aunque no la comparta. Yo hablo como autoridad, que tengo la responsabilidad de vacunar a millones de personas. Nadie se puede vacunar por fuera del turno y de la prioridad”, dijo Kicillof y continuó: “Yo vacuné más de 250 mil trabajadores de la salud. Si alguien no acredita eso es porque falseó su declaración o falseó un certificado o porque hubo complicidad de alguien. En esos casos hay que sancionar”.

El mandatario bonaerense siguió luego con su explicación: “No quero disculpar al que hizo trampa. Algunas personas que se vacunaron estaban fuera de esos grupos prioritarios porque en esos grupos no se las querían poner y se la pusieron a otras personas. Acordate que decían que la vacuna era veneno”.

“Y los problemas también de que los frasquitos tienen cinco dosis y había cuatro para vacunar y había que vacunar a alguien más”, agrego el mandatario. “Entonces llamaban a un militante de La Campora. ‘Vení, vení’”, replicó Feinmann.

El gobernador dijo que lo que le habían hecho a su esposa Soledad Quereilhac por su ofrecimiento de la vacuna a Beatriz Sarlo era "una canallada" Captura LN+

“No digo eso, vos vas siempre para el mismo lado”, dijo el gobernador. “El que se vacunó cuando no le correspondía es un inmoral”, sentenció el periodista.

“Si es trabajador de salud estaba adentro”, repitió Kicillof. “¿Y (Carlos) Zannini? -preguntó Feinmann-. ¿No le parece inmoral lo de Zannini?”.

“Si alguien no cumple intrumentaremos la sanción. Estamos llevando adelante la campaña de vacunación más grande de la provincia”, contestó el gobernador, sin responder la pregunta sobre la situación del procurador del Tesoro de la Nación.

“¿Pero me imagino que estará indignado con los vacunados vip de mar del plata?”, insistió el conductor de El Noticiero de LN+.

“Pedimos explicaciones, pero si alguien se vacunó por fuera tiene que tener su sanción, pero si es trabajador de salud está bien. En La Plata salió una noticia que a vos te hubiera inflamado muchísimo -dijo Kicillof-. Era una persona que iba a trabajar con los enfermos terminales. Era trabajadora de la salud. Si no andá vos a hacer esa tarea que no es fácil. Salió que era profesora de teatro y no era así”.

“Una canallada”

Para cerrar la charla, el mandatario bonaerense volvió al tema de su esposa y lo que dijeron sobre ella, y señaló que le parecía “una canallada”. “Son el tipo de cosas que se hace para ensuciar y politizar y me parece muy mal”, sostuvo.

Sobre el final, Feinmann lo invitó a Kicillof a que la próxima vez conversaran en el piso del programa, y no a la distancia y el gobernador invitó al periodista a recorrer juntos un vacunatorio. “Nos encontramos y recorremos un vacunatorio juntos así mostrás a tu público cómo funciona la vacunación en la provincia”, concluyó.

