Viviana Canosa invitó a Aníbal Fernández a su programa y, hacia el final, ambos protagonizaron un incómodo momento

17 de julio de 2020 • 10:04

Viviana Canosa invitó a Aníbal Fernández a su programa, Nada Personal, emitido por elnueve. Durante la entrevista hablaron de todo: la gestión macrista, la crisis sanitaria y económica actual, y muchas cosas más. Al cierre de un programa lleno de tensos momentos, la conductora le hizo un chiste al referente oficialista que Fernández no pareció tomar muy bien.

Después de una extensa charla, Canosa definió a Fernández como "peronista muy intenso". Además, la conductora habló de su relación con los movimientos feministas y sostuvo que no necesita que ninguna de sus activistas la defienda. "Yo me defiendo sola", lanzó.

Luego de repasar algunos puntos de la actualidad política, entre ellos la gestión de Aníbal Fernández y su equipo sobre la crisis sanitaria y consecuente crisis económica, Canosa le ofreció alcohol en gel al ex Jefe de Gabinete. "¿Te puedo poner alcohol?", le ofreció la periodista. "No, no", respondió Fernández. Sin embargo, ella insistió: "Dale, un poquito".

A pesar de la negativa de Fernández, Canosa comenzó a lanzarle con alcohol en gel, en un gesto humorístico. El abogado e interventor de los Yacimientos Carboníferos Río Turbio permaneció en silencio por un momento y se mostró incómodo mientras el alcohol le salpicaba la ropa.

Viviana Canosa "le tiró" alcohol en gel a Aníbal Fernández 00:21

Video