El tenso momento que se vivió con Adrián Cormillot en el programa que conduce el Pollo Álvarez

En las últimas horas, se volvió viral en TikTok un video de la influencer fitness Sofi Maure, quien aseguró que una marca de té saludable le ofreció gran cantidad de dinero por un posteo que incentivara a sus seguidores a consumir estos productos para obtener un abdomen plano. Para la joven los denominados “tés milagrosos” no contaban con suficiente aval científico, por lo que se negó a realizar la publicación y expuso a los famosos que ganan muchísimo dinero con esta publicidad engañosa. Para hablar sobre el tema con mayor profundidad, en Viviana en vivo (eltrece), ciclo ahora conducido por Joaquín ‘Pollo’ Álvarez, la producción decidió contactar al médico Adrián Cormillot.

Minutos después de salir en vivo, y pese a que todo comenzó como una charla amena, se convirtió en una pelea picante que terminó con la decisión del médico de abandonar el móvil y dejar a al conductor sorprendido al aire.

Esto se dio cuando uno de los panelistas quiso comparar los tés con anabólicos, los mismos que habrían puesto en peligro la salud de Alejandra ‘Locomotora’ Oliveras y por los cuales se inició una investigación profunda sobre la muerte de la exboxeadora. “Un médico que Cormillot conoce muy bien, me está diciendo una cosa muy interesante, que es el tema de debate. Anabólicos con esto que son también dietas inyectables. Son debates para que la gente entienda. Después nosotros vamos informando con la información que tenemos”, señaló el periodista.

La influencer Sofi Maure reveló cuánto dinero le ofrecieron por recomendar "tés milagrosos"

Desconcertado por esta comparación, Adrián Cormillot le respondió: “No voy a entrar en esta discusión porque está comparando anabólicos con medicamentos y drogas para el tratamiento de enfermedades. No estoy enojado, pero no quiero perder el tiempo. No es un debate comparar drogas para una enfermedad con anabólicos. Es una falta de respeto”.

“No sé por qué te hace tanto problema hablar de anabólicos. ¿Por qué no podemos hablar de anabólicos?“, le retrucó desafiante el panelista. ”Chicos, ya cumplí mi rol, les conté y les informé. El otro día un futbolista dijo algo muy interesante: ‘no confundamos información con conocimiento’. Información es saber que el tomate es una fruta. Conocimiento es saber que no va en la ensalada de fruta. Y acá claramente este muchacho sabe mucho de tomates, pero lo pone en la ensalada de fruta. Muchas gracias“, contestó el médico, muy enojado.

Como si esto fuera poco, el periodista en piso comenzó a gritar: “¡Me encantan los tomates!“. Tratando de mediar la situación, momento en que el Pollo Álvarez le pidió a su colega: ”No lo chicanees". Pero la situación fue inmanejable y Adrián Cormillot aludió que tenía muchos pacientes como para seguir en una conversación que para él carecía de sentido y cortó la comunicación. Rápidamente, el clip se volvió viral en redes sociales, donde gran cantidad de personas se pusieron del lado del reconocido especialista.

Los mensajes de apoyo a Adrián Cormillot (Foto: X)

“Tenés a un profesional especializado en lo que estás hablando, vos no lo sos, tiras cualquier verdura y te ubica y se la querés seguir y encima lo chicaneas, si hay que ser pelotudo eh”; “El Dr. tiene toda la razón del mundo y es una falta de respeto hacer debatir a un profesional que se mató estudiando, con un maleducado de la universidad de YouTube o TikTok” y “100% de acuerdo con el Dr. Cualquiera habla y dice pelotudeces y se cree que puede establecer un debate”, fueron algunos de los mensajes de apoyo a Cormillot.