Qué dijo el hermano de “Locomotora” Oliveras luego de que se suspendiera la cremación

Jesús Oliveras, hermano de la fallecida boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, criticó con dureza la orden judicial que suspendió la cremación del cuerpo de la deportista. El familiar calificó la medida como una “falta de respeto” y cuestionó los motivos del fisicoculturista que impulsó la solicitud de una autopsia.

Qué dijo Jesús Oliveras, el hermano de la “Locomotora” Oliveras

Jesús Oliveras expresó su enojo en diálogo con LA NACION por la interrupción del proceso fúnebre de su hermana. “¿Cómo van a frenar una cremación? Cómo va a entrar un policía, con una orden, diciendo que ‘el cuerpo no se va a cremar’. Es una falta de respeto”, declaró.

Jesús Oliveras calificó la interrupción del velatorio como una “falta de respeto”

Su descargo apuntó de modo directo a la decisión judicial y a la persona que la originó. “Después uno tiene que escuchar en la televisión que un fisicoculturista, un ‘don nadie’, venga a frenar un proceso doloroso por una supuesta ingesta de anabólicos de mi hermana… y peor: que la Justicia le haga caso”, lanzó.

El hermano de la exboxeadora, psicólogo de profesión, viajó desde Buenos Aires hacia Santa Fe para la despedida. La situación, según sus palabras, transformó el duelo familiar. “Pasamos del dolor a la bronca. ¡Por qué no la dejan descansar en paz a mi hermana!”, añadió Oliveras. Él considera que la acción judicial afecta la imagen de la deportista. “Están manchando la memoria de mi hermana. ¿Qué quieren? ¿Ganar prensa? ¿Qué quieren hacer?”, se preguntó.

“Pasamos del dolor a la bronca”, expresó el hermano de la deportista instagram @licenciadojesusoliveras

¿Por qué se suspendió la cremación?

La suspensión de la cremación respondió a un pedido formal del fisicoculturista mendocino Aldo Parodi. La solicitud llegó a la justicia federal a través de su abogada, Patricia Noemí Apesteguy. El objetivo de la presentación es investigar si a Oliveras se le administró de manera ilegal anabólicos, esteroides u otra sustancia prohibida.

Frente a esta acusación, Jesús Oliveras planteó serias dudas sobre el procedimiento. “Es rarísimo: ¿Por qué no le hicieron la autopsia cuando estaba en el hospital? Estuvo 14 días agonizando. El mismo día que falleció, ¿por qué no le hicieron los estudios antes de entregar el cuerpo?”, cuestionó.

Defendió también la trayectoria de su hermana. “Mi hermana boxeó durante 19 años y cuando se bajaba del ring hacía los controles anti-doping y siempre los resultados eran negativos”, exclamó.

El hermano de la "Locomotora" cuestionó porque se esperó al velorio para ordenar la autopsia Marcelo Manera - LA NACION

La relación de Jesús Oliveras con la familia de la “Locomotora”

Jesús Oliveras tampoco pudo ingresar a la sala de la legislatura donde se realizaba el velatorio por una decisión de Alejandro y Alexis, los hijos de la exboxeadora. “Ellos están destruidos. No me dejaron entrar al velatorio, pero respeté la decisión de ellos”, explicó. Aclaró que no guarda rencor por la situación. “Acá no es una cuestión de ego”, afirmó.

“Lo que sí voy a seguir haciendo es levantar la voz por la memoria de ella. No voy a dejar que se olviden de mi hermana”, detalló. Jesús recordó la dura infancia que compartió con Alejandra entre Jujuy y Córdoba y el apoyo incondicional que recibió de ella.

La boxeadora organizó campañas mediáticas para que él pudiera recibir una prótesis de cadera traída de Estados Unidos y ser tratado por médicos de primer nivel. “A Locomotora la acompañé en la niñez, la adolescencia, en su carrera de boxeo, cuando vivía enfrente de un basural. Después me recibí, me casé, pero nunca dejé de estar”, comentó.

