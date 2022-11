El terminante pedido de Jin de BTS a sus fans antes de ingresar al servicio militar: “Puede ser peligroso”

escuchar

Jin, el cantante del grupo de K-Pop BTS, que es furor en todo el mundo, deberá hacer un parate obligatorio en su carrera cuando a mediados del mes de diciembre ingrese a un centro de reclutamiento para cumplir con su servicio militar obligatorio. Como trascendió la información sobre dónde y cuándo ingresaría este joven al lugar en el que comenzará su instrucción castrense, el mismo artista les rogó a sus fans que por favor no lo siguieran hasta allí. “Puede ser peligroso”, advirtió.

El grupo de K-Pop BTS tiene siete integrantes y sus canciones y coreografías han despertado una verdadera fiebre de fanatismo alrededor del mundo. A tal punto, que ellos cuentan con un grupo de fans internacional que se llama ARMY, que siguen a los integrantes de la banda a todos lados. Estos muchachos del grupo son tan populares también en su país, que existía la posibilidad de que pudieran exeptuarse de realizar el servicio militar obligatorio.

Pero el mes pasado, los medios coreanos informaron que, finalmente, los jóvenes deberán enlistarse en el ejército para cumplir con su ‘colimba’ coreana. Y Jin, cuyo verdadero nombre es Kim Seok-jin, será el primero en hacerlo. Esto es debido a que, con 30 años, es el más grande de la formación. Hay que tener en cuenta que el servicio militar en Corea es obligatorio a partir de los 18 años y se extiende durante dos años para cada ciudadano.

AL igual que todos los integrantes de BTS, Jin tendrá que realizar el servicio militar obligatorio a partir de mediados de este mes de diciembre captura de video

Lo que ocurrió luego de saberse que el grupo tiene que reportarse para realizar su servicio militar fue que dos portales de noticias coreanas, Yonhap News Agency y KBS News, informaron dónde y cuándo comenzaría Jin su se entrenamiento en el ejército. Esto será el 13 de diciembre, en un centro de intrucción de reclutas en Yeoncheon, , en la provincia de Gyeonggi, en el norte del país, muy cerca de la frontera con Corea del Norte.

Jin presentó su primer tema solista, Astronaut, en noviembre en Buenos Aires, junto al grupo Coldplay Twitter @coldplay

Según estos mismos medios, el joven pasará en ese centro por cinco semanas en un programa de instrucción y luego se va a marchar hacia una unidad militar de primera línea.

El mensaje de Jin a sus fans

Pero esta información, que podría resultar inocente o simplemente un dato de la realidad, se convierte en una noticia sensible si se tiene en cuenta la enorme popularidad que tiene Jin, y la gran cantidad de fans que lo siguen siempre a donde sea que vaya. Sin ir más lejos, ARMY estuvo presente en todo su esplendor cuando el artista estuvo en Buenos Aires en este mes de noviembre para tocar un tema, “Astronaut”, con Coldplay en el estadio de River. En esa ocasión, el cantante tuvo que emitir un comunicado para que sus seguidores no lo fueran a buscar al aeropuerto de Ezeiza.

Jin les escribió un mensaje a sus fans de Army en la red social weberse Weberse

En el caso del servicio militar de Jin, y para evitar que multitudes lo sigan a un lugar riesgoso, primero fue su compañía discográfica Big Hit Music la que salió a plantear dudas sobre el lugar de enlistamiento del cantante. En un comunicado dijeron que era “complicado” confirmar los datos difundidos y pidieron “la generosa comprensión” de sus fanáticos.

Pero también el propio Jin tomó nota de esta información que había trascendido sobre su reclutamiento y decidió enviar un mensaje a su gente mediante la red social surcoreana Weberse. Allí, el artista lamentó que se hayan difundido las noticias sobre su enrolamiento les pidió calma a los miembros de ARMY.

ARCHIVO - Todos los integrantes del grupo BTS -aquí, en su visita a la Casa Blanca- deberán realizar el servicio militar obligatorio a la brevedad (AP Foto/Evan Vucci, Archivo)

“Se publicaron artículos que yo no quería, pero nuestras ARMYs no pueden venir al centro de entrenamiento”; escribió el hombre de BTS, para evitar una llegada masiva de personas a un lugar que no está preparado para recibirlas. A continuación, para terminar de convencer a su fanáticas, el artista remató: “(Allí) hay muchas personas además de mí, por lo que puede estar lleno de gente y ser peligroso”.

Habrá que aguardar hasta el próximo 13 de diciembre para saber si los fanáticos de ARMY serán capaces de acatar las órdenes de uno de sus líderes, un ejercicio que el propio Jin va a tener que practicar en el ejército durante sus próximos dos años de vida.

