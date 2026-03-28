Oscura, fría e implacable: la serie de Netflix que lleva el universo criminal de Jo Nesbø a otro nivel

Netflix tiene contenido para todos los gustos; y si el tuyo es el nordic noir, conocido como crimen escandinavo, que se caracteriza por una mezcla muy específica de realismo social, paisajes helados y detectives atormentados, hay una producción que acaba de aterrizar en el gigante del streaming y no tardarás en darle play. Se trata de Detective Hole o Harry Hole, la serie basada en la exitosa saga literaria del escritor noruego Jo Nesbø.

Detective Hole o Harry Hole, la serie basada en la exitosa saga literaria del escritor noruego Jo Nesbø (Foto: Netflix)

Creada y escrita por el propio Nesbø, la historia sumerge al espectador durante nueve episodios en una Oslo asfixiante durante una inusual ola de calor que sirve de telón de fondo para una historia de obsesión y decadencia. La trama sigue al detective Harry Hole, un hombre brillante pero profundamente atormentado por el alcoholismo y sus demonios internos, quien debe investigar el asesinato de una mujer encontrada con un dedo amputado y un diamante rojo en forma de estrella oculto tras el párpado. Este crimen es solo el inicio de una serie de asesinatos rituales que obligan a Harry a enfrentarse a un escurridizo asesino serial conocido como el “Asesino del Pentagrama”.

La trama sigue al detective Harry Hole, un hombre brillante pero profundamente atormentado por el alcoholismo y sus demonios internos (Foto: Netflix)

A medida que la investigación avanza, la serie entrelaza el misterio policial con un conflicto personal mucho más turbio. Harry está convencido de que su colega y rival, el carismático inspector Tom Waaler, lidera una red criminal secreta dentro de la propia policía. Esto convierte la historia en un juego de espejos donde Harry debe cazar a un monstruo en las calles mientras intenta desenmascarar a otro que se sienta en el escritorio de al lado.

“Dos agentes de policía (y, supuestamente, colegas) se encuentran en extremos opuestos de la ley. Harry Hole es un detective de homicidios brillante cuyos problemas personales le atormentan. Se enfrenta con su viejo adversario Tom Waaler, un detective corrupto. Mientras se abren camino entre las difusas líneas de la ética del sistema de justicia penal, Harry debe hacer todo lo que esté en su mano para atrapar a un asesino en serie y presentar a Waaler ante la ley antes de que sea demasiado tarde”, dice la sinopsis oficial que invita a verla.

“Cumple prácticamente en todas partes, que es nada menos que lo que se merece una leyenda moderna”; “Parece ganarse un lugar entre las mejores adaptaciones de thrillers policíacos en streaming ahora mismo” y “Esta es la versión del detective Hole que esperaban los fans de Jo Nesbø”, fueron algunos de los comentarios que los críticos dejaron en el sitio web especializado FilmAffinity.

La serie escrita y dirigida por Jo Nesbø agradó a gran parte de la crítica (Foto: Captura FilmAffinity)

Tres series en Netflix que capturan perfectamente la esencia del nordic noir

1. El joven Wallander (2020)

Tras un crimen de odio que provoca disturbios, el oficial de policía recién graduado Kurt Wallander comienza a investigar algunos casos en Suecia. Duración: dos temporadas. Ver El joven Wallander.

El Joven Wallander, tráiler oficial

2. El caso Hartung (2021)

Dos detectives se adentran en una trama macabra al perseguir a un asesino que siempre deja un títere en la escena del crimen. Duración: seis episodios. Ver El caso Hartung.

Tráiler oficial de El caso Hartung

3. Entrapped (2022)

Andri e Hinrika investigan el asesinato de un joven vinculado a una guerra territorial entre una secta pagana y un club de motociclistas, por lo que explora temas de tierras ancestrales, crimen y culpa personal. Duración: seis episodios. Ver Entrapped.