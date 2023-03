El triste mensaje de Daniella Mastricchio, ex Chiquititas, al contar que perdió un embarazo: “Tengo un dolor que no sentí antes”

escuchar

Daniela Mastricchio, la actriz que de niña, en los ‘90, encantó a la audiencia con su papel en Chiquititas, donde inmortalizó, junto a Romina Yan, la canción “Tengo el corazón con agujeritos”, anunció a través de las redes sociales una noticia profundamente triste. La mujer, de 35 años, contó que perdió el bebé que esperaba junto a su marido, Matías Fabiani. “Tengo un dolor que no sentí antes”, escribió la intérprete, en un extenso y sentido mensaje.

Mastricchio, que interpretaba a la pequeña Sol en la mencionada serie de Cris Morena en el año 1995, se había casado con Fabiani, instructor de TaeKwonDo, el pasado mes de noviembre. Entonces, la actriz y cantautora había compartido en su cuenta de Instagram las imágenes del feliz momento. Y lo mismo pasó en el último mes de febrero, cuando anunció por el mismo medio que la pareja estaba esperando un bebé.

La foto que compartió Daniella Mastricchio para informar que había perdido su embarazo Ig / @daniellamastri

“Se agranda la familia”, escribió entonces la actriz, en una publicación con varias fotos, entre las cuales ambos aparecían con el test de embarazo en la mano, o con un corazón en el que decía “Esperando bebecito”. Era el primer pequeño que esperaban juntos. “¡Vamos a ser papás! Y seremos seis”, escribió entonces la actriz, que es mamá de tres hijos: Valentín, Sol y Patricia.

Pero lamentablemente, este sábado, Mastricchio compartió también en su cuenta de Instagram la noticia más desoladora. La pérdida de su embarazo. Y lo hizo de una forma dulce, pero cargada de angustia. “Gracias por pasar por nuestras vidas un ratito, nos hiciste muy felices. Gracias por elegirnos como tus papás y regalarnos tanto amor, tan real como vos. Que orgullo siento haberte compartido mi cuerpo 12 semanas y latir juntos hasta que decidiste”, escribió la actriz.

En febrero de este año, la pareja de Daniella Mastricchio y Matías Fabiani anunció que estaba esperando un bebé Ig / @daniellamastri

La publicación contenía una fotografía que ella compartió cuando dio la noticia del embarazo. Se trata de una imagen de la panza de Daniella, sobre la que, tanto ella como su marido, forman un corazón con sus manos.

“Te fuiste a juntar estrellas”

“Me hubiera colapsado más de amor tenerte en mis brazos y decirte cuánto te amo mirándote a los ojitos, como lo soñé. No puedo ser. Dios sabe por qué. Hoy duele. Mucho. Tengo un dolor que no sentí antes. Me duele el cuerpo y el corazón, pero sin dudas algo nos viniste a enseñar. Te vamos a recordar y amar siempre”, escribió la actriz.

“Sólo esperábamos ver tu carita y saber si te llamarías Julieta o Julián -continuó Daniella-. Algo en mí me hizo pensar en último momento que Luna te quedaría bonito. Y sí, todo el cielo es tuyo. Te fuiste a juntar estrellas”.

Daniella Mastricchio tiene tres hijos y esperaba su primer bebé junto a Matías Fabiani, con quien contrajo matrimonio en noviembre del año pasado Instagram / @daniella

A continuación, siempre en un tono que transmite cordialidad pese al dolor, Mastricchio se dedicó a agradecer: “Gracias a mi cuerpito por sostener (me). Gracias, amor mío, Mati, por sostener (nos) y ser más grande que cualquier situación. Gracias, bebito hermoso, por cuidarme hasta el último momento. Gracias amigos, familia, por estar y sostener esta enorme familia lastimada que sólo esperaba con amor la llegada del (emoji con un pollito que sale de un cascarón)”.

“Gracias a Dios porque estoy viva. Con miedos y mucho amor, tratando de no enojarme tanto y llorar un poco menos cada día. Estoy con ganas de salir una vez más a la vida, aceptando lo que me da y lo que me quita con la seguridad de que todo va a estar bien. Voy a estar bien. Más fuerte que nunca”, expresó sobre el final la inolvidable Sol de Chiquititas.

“Hasta siempre, bebito”, fue el conmovedor saludo de la actriz para concluir su mensaje, al que le sumó en la línea final los emoticones de tres palomas blancas en vuelo.

Daniella Mastricchio junto a Romina Yan, en tiempos en que ambas protagonizaban Chiquititas Ig / @daniellamastri

El posteo de Daniella Mastricchio recibió cientos de mensajes en los que los usuarios le daban a la actriz y su pareja sus condolencias e innumerables muestras de cariño y apoyo en este momento tan difícil.

LA NACION