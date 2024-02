escuchar

Uno de los peores robos que una persona puede sufrir es el del teléfono celular, no solo por el costo del mismo, sino por el contenido de valor afectivo que puede haber dentro del aparato, como fotos, conversaciones y documentos, entre otras cosas. En este sentido, Gianinna Maradona sorprendió a su más de un millón de seguidores en Instagram al comunicar que le habían robado el celular y su profundo lamento por perder un recuerdo significativo de su padre fallecido, Diego Armando Maradona.

Hace pocos días, Gianinna Maradona compartió una imagen disfrutando de una pileta a la luz del sol junto a su hijo, Benjamín. Sin embargo, a través de las stories se lamentó del robo de celular que sufrió en los últimos días. “Me robaron el celular el martes y perdí todo, porque no recuerdo ninguna contraseña, ¡ninguna!”, introdujo.

El descargo de Gianinna Maradona tras el robo de su celular Instagram: @giamaradona

A pesar de haber perdido el teléfono, lo que más sufrió no fue el valor o el contenido del mismo, sino los recuerdos que llevaba consigo dentro de la carcasa. “Lo que más me dolió es perder la estampita de mi viejo, la foto 4x4 de Ben y los stickers que tenía en la funda”, continuó.

Asimismo, le envió un mensaje a los ladrones, quienes seguramente se dieron cuenta de quién fue la víctima. “Ojalá lo vendan y les sirva más de lo que me servía a mí. Todavía estoy sin WhatsApp y sin número de teléfono”, alertó a sus familiares y amigos.

Por suerte, para ella, fue asistida por un experto en tecnología como lo es Guillermo “Fierita” Catalano, quien se puso a su disposición para recuperar cuentas que tenía en el celular. “Instagram no me dejaba recuperar mi contraseña tampoco. Me ponía que mi usuario no existía y Fierita Catalano me salvó la vida. Gracias, te queremos”, concluyó.

Gianinna Maradona fue a ver el debut de su hijo Benjamín en las inferiores de Independiente Instagram: @giamaradona

Desde la partida de su padre, Diego Maradona, en el 2020, tanto Dalma como Gianinna son las principales difusoras del recuerdo al mundo de uno de los mejores futbolistas de la historia. A través de sus cuentas de Instagram, comparten imágenes y videos de distintos homenajes que le hacen al “Pelusa” en cada rincón del planeta, con santuarios, banderas, canciones, murales, dibujos y museos. Así como también, suben fotos inéditas de Maradona en su intimidad familiar.

Es por eso que Gianinna se desesperó en un momento por recuperar la cuenta de Instagram, ya que poseía mucha información valiosa. Al parecer, el susto pasó y este sábado por la tarde compartió una imagen de Benjamín Agüero a punto de debutar en las inferiores de Independiente de Avellaneda, club que lo vio nacer a su padre, Sergio “Kun” Agüero. “Te amo, hijo”, escribió la empresaria con la canción “Suerte” de Don Osvaldo de fondo. De igual manera, subió otra imagen de su madre, Claudia Villafañe, abrazado a su nieto, que tenía la camiseta puesta del club y escribió: “Los amo”.

Claudia Villafañe y Benjamín Agüero abrazados Instagram: @giamaradona

A pesar del mal trago, la joven de 34 años retomó el curso de su vida familiar en este caluroso verano y se mostró contenta por los logros que obtiene su hijo a medida que pasa el tiempo.