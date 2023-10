escuchar

Este martes, la Bombonera se convirtió en el escenario perfecto para la presentación de La hija de dios, el documental autobiográfico que lleva la firma de Dalma Maradona. Rodeada de familiares y amigos, la actriz -y ahora productora- compartió por primera vez su trabajo, un relato en primera persona donde cuenta su verdad, charla con personas cercanas al exfutbolista y habla como nunca antes del vínculo que la une a Diego Maradona que se podrá ver a partir del 26 de octubre por HBO Max.

Para la ocasión, Dalma lució un traje con brillos en un tono azul, un top negro, zapatos de taco alto a tono, flequillo y el cabello suelto. Además de Claudia Villafañe, Giannina Maradona y Benjamín Agüero, su círculo íntimo, acompañaron a la actriz Gastón Pauls, Sofía Jujuy Jiménez, Sergio Goycochea, Darian Schijman, Tamara Pettinato y Julieta Cayetina Cajg.

El círculo íntimo de Dalma Maradona, presente en el lanzamiento de la docuserie que estrenará el 26 de octubre en HBO Max Gerardo Viercovich

Parte del equipo que trabajó en el documental La hija de Dios, en la alfombra azul del evento Gerardo Viercovich

Dalma y Giannina, su hermana y compañera incondicional; la menor de las Maradona optó por un look con animal print Gerardo Viercovich

Siempre junto a su hija, para la ocasión Claudia Villafañe optó por un conjunto verde botella Gerardo Viercovich

La bombonera se vistió de fiesta para la presentación del documental La hija de Dios, de Dalma Maradona Gerardo Viercovich

Una velada plagada de emociones

Protagonista absoluta de una noche llena de emociones, Dalma compartió con la prensa su mirada sobre el documental. “¿Qué creés que opinaría tu papá si viera esta serie?”, le preguntó Rafa Juli, movilero de Intrusos en el espectáculo. “Me diría lo que me dijo cuando vio la obra de teatro: que era pura emoción, que estaba muy orgulloso”, reveló la actriz, y aseguró que ese fue el punto de partida del proyecto. “ La obra fue un disparador para este documental. Me pasa eso. Siento que hay un montón de versiones y todo el mundo puede hacer cosas de él, pero la mirada que yo tengo de él, la tengo yo ”, explicó, y agregó que el documental está hecho “desde el amor absoluto”.

Cuando le preguntaron sobre la parte más linda de Diego que pudo reflejar en el film, Dalma fue contundente. “Todo”, respondió, categórica y con una enorme sonrisa. “ Él y su persona, la huella que dejó en esas personas con las que yo hablo durante el documental y que no pueden hablar de él sin emocionarse. Eso para mí fue muy hermoso ”. Dalma rescató, además, la posibilidad que le dio este trabajo de validar las historias que el propio Diego le contó en vida a través de los distintos testimonios que tomó para el documental.

Dalama eligió un look a todo brillo para su debut como productora de su propio documental Gerardo Viercovich

Julieta Cayetina y Tamara Pettinato no quisieron perderse el gran evento de su amiga y dijeron presente Gerardo Viercovich

Tamara Pettinato optó por un look casual: jean ancho, top verde, saco, riñonera y zapatillas Gerardo Viercovich

Darian Schijman, más conocido como Rulo, también asistió al evento Gerardo Viercovich

Gastón Pauls tuvo una relación cercana al Diez y estuvo allí para apoyar también a Dalma Gerardo Viercovich

Julieta Cayetina optó por un pantalón gris, un top, saco negro y zapatillas deportivas Gerardo Viercovich

“Lo feo del documental creo que tiene que ver con él y su adicción, y esa pelea que yo viví en carne propia. Lo ví desde un principio, aunque no sabía de qué se trataba”, destacó sobre lo negativo que incluye su trabajo, y confesó que se animó a incluirlo porque fue el mismo Diego quien habló de forma pública de sus adicciones y de su relación con ella durante su época más difícil. “Me parece muy honesto y muy difícil que él haya abierto esa puerta”, cerró.

Por último, Dalma habló de la omnipresencia del Diez. “Todos lo extrañamos”, le aseguró el cronista. “Lo sé, me lo hacen saber y eso es muy hermoso. Todo el tiempo me están mandando imágenes de él, lo veo en todos lados. Es muy hermoso lo que sucede con él al día de hoy ”, reveló. “¿Vos creés que no se fue?”, le preguntó entonces Juli. “Es el ausente más presente del mundo”, disparó la hija del diez.

El documental

Giannina Maradona junto a Benjamín Agüero Gerardo Viercovich

De impecable traje, Sergio Goycochea, muy cercano a Maradona Gerardo Viercovich

Gastón Pauls se encontró en el evento con Tamara Pettinato Gerardo Viercovich

A lo largo de tres episodios de 45 minutos, Dalma abre las puertas a sus recuerdos familiares y busca reencontrarse con su padre entre los momentos más importantes de su vida y su carrera: a través de viajes, anécdotas, revelaciones y charlas inéditas con figuras clave. El film cuenta con el testimonio de varias de las personas que marcaron su vida, como Guillermo Coppola, Sergio Goycochea, Carlos Tévez, Lalo Maradona, Jorge Burruchaga, Fernando Signorini y sus colegas en Nápoles.

El relato le sirve, además, para humanizar a ese Dios, al ídolo que traspasó las fronteras y despertó la pasión en todos los rincones del mundo, mostrando su lado más terrenal y su rol como padre, compañero y mentor. La hija de dios fue producida por Infinity Hill y Nativa Contenidos y dirigida por Lorena Muñoz.

