‘¿Y donde están las rubias?’ cumple 20 años: así están hoy sus protagonistas

Escuchar

En 2004 se estrenó en los cines la película ¿Y dónde están las rubias? (White Chicks) y rápidamente se convirtió en un fenómeno de taquilla. La comedia, dirigida por Keenen Ivory Wayans y protagonizada por los hermanos Marlon y Shawn Wayans, conquistó al público con su humor y una trama que satirizaba a la alta sociedad estadounidense. Ahora, dos décadas después, vale la pena recordar el impacto de esta icónica cinta y descubrir dónde están hoy los principales actores que dieron vida a personajes inolvidables.

¿Y dónde están las rubias? Cuenta la historia de los hermanos y agentes del FBI Marcus (Marlon Wayans) y Kevin Copeland (Shawn Wayans), quienes, tras una misión fallida, se ven obligados a disfrazarse de dos hermanas blancas para evitar un posible secuestro. La hilarante transformación y las situaciones absurdas que siguen, dan como resultado momentos de pura comedia, estableciendo a la película como un clásico del género. El éxito de la cinta se vio impulsado por escenas icónicas, como el famoso baile de Terry Crews al ritmo de “A Thousand Miles” de Vanessa Carlton.

Así están hoy los actores de ¿Y dónde están las rubias?

Marlon Wayans (Marcus Copeland)

El personaje de Marcus Copeland en ¿Y dónde están las rubias?, estuvo a cargo del actor Marlon Wayans (Foto: Captura / Instagram)

Después de ¿Y dónde están las rubias?, Marlon Wayans continuó su exitosa carrera en cine y televisión. Protagonizó y produjo comedias como Cincuenta sombras negras (Fifty Shades of Black) y Sextillizos (Sextuplets). Recientemente, fue el centro de atención en Netflix con la serie Marlon y el especial Marlon Wayans: Woke-ish. Además, es muy en las redes sociales, donde comparte su humor y opiniones sobre diversos temas.

Shawn Wayans (Kevin Copeland)

Kevin Copeland de ¿Y dónde están las rubias?, fue interpretado por Shawn Wayans (Foto: Captura / Instagram)

Shawn Wayans, el otro protagonista de ¿Y dónde están las rubias?, trabajó con su hermano Marlon en varios proyectos. Continuó actuando en comedias, incluidas las secuelas de Scary Movie, y se involucró en la producción cinematográfica. Aunque adoptó un perfil más bajo en los últimos años, sigue activo en la industria, especialmente en producciones menos impulsadas por los medios.

El actor aún recuerda la película que protagonizó en 2004 y fue uno de los que recientemente celebró los 20 años del estreno con una publicación en las redes.

Los actores celebraron los 20 años de ¿Y dónde están las rubias? (Foto: Instagram @therealdjsw1)

Terry Crews (Latrell Spencer)

El personaje de Latrell Spencer estuvo a cargo de Terry Crews (Foto: Captura / Instagram)

Terry Crews se convirtió en una figura querida de Hollywood, mucho más allá de su papel de Latrell Spencer. Saltó a la fama en series como Brooklyn Nine-Nine y participó en la franquicia de Los indestructibles (The Expendables). También es conocido por su trabajo como presentador de America’s Got Talent y por su activismo en causas sociales, incluido el movimiento #MeToo y problemas de salud mental. Además, trabajó en la serie Todo el mundo odia a Chis (Everybody Hates Chris) donde interpretó a Julius Rock, el padre de Chris (Tyler James Williams).

Busy Philipps (Karen Googlestein)

El personaje de Karen Googlestein fue interpretado por Busy Philipps (Foto: Captura / Instagram)

Busy Philipps continuó su carrera en televisión y cine. Protagonizó series exitosas como Dawson’s Creek y Cougar Town. Además de actuar, escribió unas memorias y presentó su propio programa de entrevistas, Busy Tonight, donde cubrió una variedad de temas con su sinceridad y humor característicos.

Jaime King (Heather Vandergeld)

(Foto: Captura / Instagram)

Jaime King se mantuvo activa en la industria del entretenimiento, con papeles en series como Hart of Dixie y películas como La ciudad del pecado (Sin City). También incursionó en la producción y dirección, ampliando su impacto en Hollywood. Continúa siendo una presencia constante en eventos de la industria y en las redes sociales, donde comparte su vida y proyectos.

Brittany Daniel (Megan Vandergeld)

Megan Vandergeld fue interpretada por Brittany Daniel (Foto: Captura / Instagram)

Brittany Daniel diversificó su carrera después del éxito de los 2000. Es conocida por su papel en la serie The Game y por varias apariciones en películas. También estuvo involucrada en proyectos de salud y bienestar, donde compartió sus experiencias personales y promovió un estilo de vida saludable.

Jennifer Carpenter (Lisa Anderson)

El personaje de Lisa estuvo a cargo de Jennifer Carpenter (Foto: Captura / Instagram)

Jennifer Carpenter logró un gran éxito como Debra Morgan en la serie Dexter, donde recibió elogios de la crítica y varios premios. Actuó en series de televisión, incluida The Enemy Within. Es una actriz respetada y elige proyectos desafiantes y variados.

Jessica Cauffiel (Tori)

En la película Tori fue interpretada por Jessica Cauffiel (Foto: Captura / Instagram)

Después de ¿Y dónde están las rubias? Jessica Cauffiel, participó en las películas Legalmente rubia (Legally Blonde) y I’m Sorry, But I Love You. Actualmente, se dedica a proyectos musicales y teatrales, además de escribir guiones. Optó por un perfil más bajo, centrándose en sus pasiones artísticas.

Lochlyn Munro (Agente Jake Harper)

El rol del agente Jake Harper estuvo a cargo del actor Lochlyn Munro (Foto: Captura / Instagram)

Lochlyn Munro tiene una carrera como actor tanto en televisión como en cine. Apareció en las series Riverdale y UnREAL. Es conocido por sus papeles en películas de terror y suspenso, manteniéndose relevante y activo en la industria del entretenimiento.

Rochelle Aytes (Denise Porter)

Denise Porter fue interpretada por la actriz Rochelle Aytes (Foto: Captura / Instagram)

Rochelle Aytes continuó actuando en series de televisión y obtuvo reconocimiento por sus papeles en Mistresses y SWAT. Además, trabaja como productora, ampliando su influencia y contribuyendo a importantes proyectos de televisión y cine.

*Por Lazuli Reis

O Globo/GDA