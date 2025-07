El último posteo de Ozzy Osbourne en su cuenta de Instagram: “The Final Show”

Este martes se conoció la noticia de la muerte de Ozzy Osbourne, a los 76 años, quien dejó un legado eterno en la historia de la música. El icónico líder de Black Sabbath falleció apenas unas semanas después de haber subido al escenario por última vez junto a sus compañeros de banda en Villa Park, Birmingham, en lo que fue un emotivo reencuentro con su público. En medio del dolor por su partida, volvió a circular su último posteo en redes sociales, un mensaje que, visto hoy, toma otro significado.

El vocalista de Black Sabbath, conocido como “El Príncipe de las Tinieblas”, padecía Parkinson desde hacía varios años y su estado de salud se agravó en los últimos días. Según un comunicado familiar, se fue “rodeado de amor”.

En ese último posteo, que compartió este lunes, Ozzy público una imagen promocional del concierto acompañada por la frase “The Final Show”. En su momento, esas palabras hacían referencia al esperado reencuentro con Black Sabbath que se realizó el pasado 5 de julio; sin embargo, hoy, con la noticia de su muerte, esa frase adquirió un peso especial: fue no solo el cierre de una etapa musical, sino el último mensaje público de una leyenda que marcó la historia del rock.

La última publicación de Ozzy en redes sociales (Captura: Instagram @ozzyosbourne)

Asimismo, en esa publicación resonó con fuerza la frase “Back to the Beginning”, una referencia directa al histórico show de despedida que tuvo lugar en su ciudad natal. Aquella presentación, cargada de nostalgia y emoción, fue un regreso simbólico al lugar donde todo comenzó, además del cierre definitivo de su carrera en los escenarios.

Back to the Beginning: así fue el concierto de despedida de Ozzy Osbourne

El pasado 5 de julio de 2025, el estadio Villa Park de Birmingham se convirtió en el escenario de la despedida de una era con Back to the Beginning, el último show en vivo de Ozzy Osbourne con Black Sabbath. Más de 40.000 personas colmaron el lugar y un pico de 5,8 millones lo siguió por streaming. A pesar de su delicada salud y su diagnóstico de Parkinson, Ozzy tomó el micrófono sentado en su icónico trono con la energía intacta. Interpretó clásicos como “Crazy Train” y “Mama, I’m Coming Home”, mientras leyendas como Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward realizaban un recorrido cargado de emoción y nostalgia.

Back to the beginning: el concierto de despedida de Ozzy Osbourne

El concierto incluyó a invitados de lujo como Metallica, Guns N’ Roses, Slayer y Pantera, quienes rindieron homenaje con canciones propias y versiones de Black Sabbath. Los momentos más emotivos se vivieron con temas como “War Pigs”, “Iron Man” y “Paranoid”. Además, el evento tuvo un fuerte trasfondo solidario: recaudó alrededor de 190 millones de dólares destinados a organizaciones como Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital y Acorns Heroes.

Como cierre de esta despedida histórica, se anunció que quienes no pudieron estar presentes en Villa Park también podrán revivir aquel emotivo show. Según informó Variety, el concierto será parte de una película documental titulada Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow, con una duración de 100 minutos. El largometraje recopilará los momentos más emblemáticos de esa última noche sobre el escenario, permitiendo que la leyenda de Ozzy y Black Sabbath siga viva a través de la pantalla.