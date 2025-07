Mauro Icardi mostró sus nuevos botines y un detalle enfureció a Wanda Nara: “Lo más bajo que un millonario puede hacer”

Entre los tantos capítulos que tiene la guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara, hay uno que este viernes sorprendió a muchos, dado que lo que menos se esperaba es que todo se haya desencadenado por un par de botines. El futbolista compartió una imagen en la que se vio el calzado deportivo grabado no solo con los nombres de su novia y sus dos hijas, Francesca e Isabella, sino que además agregó las iniciales de los hijos de su exesposa con Maxi López y de los tres pequeños de María Eugenia ‘China’ Suárez.

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin (Foto: Instagram @wanda_nara @mauroicardi)

En ese sentido es que, en cuestión de minutos, la mediática lanzó desde su cuenta de X, donde acumula 2.9 millones de seguidores, un mensaje demoledor para el joven de 33 años que no pasó desapercibido por quienes siguen el escándalo desde sus comienzos.

“Que te tengan que obligar a pagar la obra social de tus propios hijos, de manera urgente y alimentos, es lo más bajo que un ‘millonario’ puede hacer que letritas ni letritas. Yo no pongo las iniciales en mis tacos altos, yo me ocupo de todo lo que el despechado incumple”, lanzó indignada.

El mensaje demoledor de Wanda Nara a Mauro Icardi tras la imagen de los botines (Foto: Captura X)

Y completó: “Pasaron ya 10 meses porque usas el dinero en retrasar el pago de las que llevás en tus botines. Ridículos”.

Además de los miles de likes y replicas que obtuvo el posteo, la empresaria de cosméticos se tomó el tiempo de contestar algunos de los comentarios de sus fanáticos. “Pienso que él está totalmente despechado, queda claro eso jaja, poner el nombre de su Tati en una zapatilla bueno, pero los hijastros ya es de psicópata, esos chicos tienen padre. Que él se ocupe de las hijas de verdad y deje a los hijos de Vicuña y Cabré fuera de sus locuras”, le dijo uno.

Wanda Nara se tomó el tiempo para responderle a algunos de los usuarios (Foto: Captura X/@wanditanara)

En ese sentido, ella respondió: “Y obvio si van todas directas para mí. No hay que ser muy vivo. La única que no se da cuenta es la que arruinó su familia y gasta el dinero que no paga a sus hijas. Por suerte, la Justicia todas juntas me la va a devolver”.

Algunas de las respuestas de Wanda Nara a las sugerencias de los usuarios (Foto: Caotura X/@wanditanara)

Luego, una admiradora le sugirió ir por más: “Demándalo a través de la FIFA para que se lo descuenten por planilla en el club, tal como te dijo @AnaRosenfeldOk“. ”Pasa que si hago eso no lo compra ningún club más, yo tengo códigos", aseveró Wanda.

Pero eso no fue todo. Cuando Ivana Icardi vio que Nara arremetió contra su hermano, no tardó en salir a defenderlo y lanzó una serie de tuits que recordaron la mala relación que tienen hace años. "Nunca peleen con una come billeteras profesional, solo les va a hablar de plata y la conversación se va a desvirtuar con cosas sin sentido. Me ha pasado“, lanzó la exparticipante de Gran Hermano en su cuenta de X.

Ivana Icardi arremetió contrasu excuñada (Foto: Captura X/@iicardi7)

Qué decían los botines de Mauro Icardi

En la foto que compartió Mauro Icardi en sus stories se puede ver la inscripción “CHINA 9”, de un lado de cada botín; mientras que del otro lado de uno puso “ISABELLA 27 R.M.A.”, que alude tanto a su hija menor como a las iniciales de Rufina, Magnolia y Amancio, los hijos de la China con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña; en el otro, en ese mismo costado grabó “FRANCESCA 19 V.B.C”, en referencia a su hija mayor y las iniciales de Valentino, Benedicto y Constantino López.

Los tres números que allí se ven tienen que ver con el día de nacimiento de cada una de ellas. La China Suárez, el 9 de marzo; Frascensa Icardi, el 19 de enero; e Isabella Icardi, el 27 de octubre.