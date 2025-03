El video de la charla entre Mauro Icardi y la China Suárez en medio del escándalo en el Chateau Libertador

El escándalo del Wanda Gate no da tregua y llegó a su límite el viernes cuando Mauro Icardi fue a buscar a sus dos hijas al colegio para llevarselas a su casa pero un conflicto con las mascotas de las niñas hizo que llevara a las menores a la casa de su madre, Wanda Nara, para que dejaran a los animales. Lo que siguió fue un violento enfretamiento a los gritos con insultos, llantos, e intervención de la Policía y también del SAME. En medio de las repercuciones, se conocieron nuevas imágenes de lo que pasó ese día en el Chateau Liertador incluida la charla telefónica que tuvo el futbolista con su novia María Eugenia ‘la China’ Suárez.

El martes en A la tarde (América) compartieron un video que se grabó el viernes por la noche en el pasillo del Chateau Libertador. En las imágenes se pudo ver a Mauro Icardi junto al ascensor grabar todo con un teléfono celular, mientras que con la otra hacía una llamada con otro dispositivo móvil. ¿Con quién se comunicó? Según revelaron en el programa, con la China Suárez.

Mientras estaba en el Chateau Libertador, Icardi llamó a la China Suárez (Foto: Captura de video / América)

“Si, ¿qué haces? Yo estoy acá en el Chateau todavía. ¿Me esuchás? ¿Hola? No tengo señal acá, no agarra bien", se escuchó decir a Icardi. “Estoy acá en el Chateau todavía porque tienen acá a los perros y está secuestrada una nena, así que tuve que subir. Querían que suba a buscarlas, subí y no me las quisieron dar. Ahora estoy esperando que llegue Elba (Marcovecchio, su abogada) con la policía y las llevamos”, continuó. El video fue grabado por una persona que estaba en el lugar, del lado de Nara.

Presuntamente, del otro lado de la línea estaba la ex Casi Ángeles. Aunque no se pudo determinar con precisión qué le dijo ella, Icardi se mostró tranquilo durante el intercambio. “Y bueno, tenía acá a Isabella a upa, por si la agarraban, la encerraban adentro y listo. Tenía que esperar, así que nada”, continuó el futbolista. “Bueno, no pasa nada. Ahí está Walter [probablemente alguien que trabaja con él]. Le dije a Walter que compre. Fijate que compró, organizalo un poco. Dale, chau”, cerró el deportista.

Mientras estaba en el pasillo del departamento de Wanda Nara, aseguran que Icardi llamó a la China Suárez (Foto: Instagram @wanda_nara / @mauroicardi / @sangrejaponesa)

Según reveló el periodista Luis Bremer, mientras el futbolista estaba en el Chateau Libertador, la China Suárez “estaba preparando un asado”, para compartir con su pareja y las niñas. “En la casa mega millonaria de Icardi en Nordelata hay un canil”, agregó el comunicador, a modo de evidenciar que había un espacio para que las mascotas de Francesca e Isabella, un gatito y un perrito, pudieran quedarse.

En caso de que la comida se hubiese llevado a cabo, se habría generado un conflicto, puesto que Ángel de Brito contó en LAM (América) que la justicia permitió que Icardi se reencontrara con sus hijas, pero señaló que “el defensor de menores dijo: ‘las terceras personas fuera’”, en referencia a que no podía estar presente Suárez. Aparentemente, no habrían tenido intenciones de acatar esta orden, puesto que mientras el futbolista estaba en el edificio, su novia habría estado organizando una cena familiar.

El viernes Mauro Icardi ingresó al edificio de Wanda Nara y terminó rodeado por la policía (Foto: Instagram @eljercitodelam)

Durante el fin de semana se filtraron varios videos de lo que ocurrió en el pasillo del Chateau Libertador. En uno de ellos se pudo ver a Icardi en el ascensor con su hija menor en brazos y rodeado por a policía. La menor lloraba desconsoladamente y pedía ayuda a la par que una oficial le solicitaba al futbolista que soltara a la niña. En el lugar también estaba Wanda Nara, su amigo Kennys Palacios y los representantes legales de las partes. Finalmente, Mauro se retiró del lugar sin sus hijas.

Según informó el periodista Mauro Szeta el sábado, después de lo sucedido, Icardi quedó imputado por hostigamiento agravado y la fiscalía iba a solicitar una prohibición de contacto con sus hijas. Aunque señaló que no había una orden de detención en su contra, indicó que comenzó una investigación para determinar si además del hostigamiento verbal y físico, el futbolista incurrió en el delito de violación de domicilio.