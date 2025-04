El video de la pelea campal entre las fanáticas de Tini Stoessel en Palermo

Tini Stoessel ofrecerá un show gratuito este jueves por la noche en el barrio porteño de Palermo, y la expectativa entre sus fans ya se hace sentir. La cantante de 28 años se presentará en un escenario montado en la calle Nicaragua a partir de las 21, luego de participar en una entrevista con Lizardo Ponce en Rumis (La Casa Streaming), desde las 20. De inmediato, la noticia del evento generó gran entusiasmo entre sus seguidores, muchos de los cuales acampan desde hace días en el lugar para asegurarse la primera fila. Sin embargo, la ansiedad por el espectáculo también trajo consigo conflictos: en redes sociales comenzaron a circular imágenes de peleas entre los propios fans y quejas de vecinos, preocupados por el impacto del evento en la zona.

En las últimas horas, comenzaron a circular en X imágenes de enfrentamientos entre fanáticas que aguardan en la fila para el recital. Asimismo, en los videos se pueden ver insultos, golpes e incluso tirones de pelo entre jóvenes que buscan asegurarse un espacio cerca del escenario. Más allá de que se pudo ver a algunas que intentaron separarlas y les pidieron que se calmen, la violencia escaló, lo que generó sorpresa y rechazo en redes sociales.

La cantante dará un show gratuito para sus fanáticos este jueves

A su vez, en Desayuno Americano (América TV) revelaron que el conflicto no solo se dio por peleas físicas, sino también por la falta de respeto en la organización de la fila. Algunas seguidoras acamparon desde el martes para conseguir una mejor ubicación, pero quedaron atrás cuando otras personas se adelantaron sin seguir el orden. Sin lugar a dudas, esta situación desató la indignación de quienes habían esperado durante días, lo que aumentó el caos en la previa del show. Además, en el programa también hicieron eco del malestar de los vecinos por el corte de cuatro cuadras, que no solo afectará la jornada del recital, sino que ya generó complicaciones desde el lunes debido a los preparativos.

Escándalo y peleas entre fans: los detalles de la previa del show gratuito de Tini Stoessel

Como era de esperarse, las redes sociales, especialmente X, se llenaron de reacciones tras los incidentes entre las fans de la artista argentina. Muchas seguidoras expresaron su indignación y lamentaron la violencia que se generó. “El verdadero fandom se basa en el respeto y la empatía, no en la agresión”, escribió una usuaria; mientras que otros criticaron la organización del evento y responsabilizaron a la cantante: “Tanta plata que tiene Tini y no es capaz de alquilar un lugar. Todos son iguales, no quieren gastar ni un mango y que se joda la gente”.

Además, la situación también generó rechazo entre quienes vieron las imágenes de los enfrentamientos. “¡Qué vergüenza!”, comentó otra persona, lo que reflejó el impacto negativo que tuvo el escándalo en la previa del recital.