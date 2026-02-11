El Chino Darín contó cómo fue presenciar el nacimiento de su hijo y reveló un dato que sorprendió a todos

“Esto no es IA”, expresó Úrsula Corberó en Instagram el 9 de septiembre de 2025 junto a una foto en la que se la pudo ver visiblemente embarazada. La noticia de que iba a ser madre junto al Chino Darín llenó de alegría a los fanáticos y a los flamantes abuelos, Ricardo Darín y Florencia Bas. La dulce espera llegó a su fin y, según pudo saber LA NACION el bebé nació el lunes 9 de febrero, en una clínica de Barcelona, de acuerdo a lo que confirmó el programa español Ahora Sonsoles (Antena 3). Tras convertirse en padre, el actor habló con la prensa y no solo reflexionó sobre los primeros días como una familia de tres, sino que contó cómo fue su maratónica corrida para estar presente en el parto.

“No vengo durmiendo nada en estos días. Vienen siendo unos días muy intensos. Me escapé de Buenos Aires de un rodaje en el que estoy para pegarle a la fecha del parto y la verdad que salió todo fantástico”, expresó el Chino Darín en diálogo con la prensa. Acto seguido, aclaró que Corberó está muy bien, pero cansada. “Está tratando de recuperar un poco la energía y el sueño y, por supuesto, encargarse de la criatura. Estamos todos muy contentos, la familia y los amigos. Entiendo que todo el mundo está muy pendiente de esto y lo agradezco”, sostuvo entre risas.

Úrsula Corberó y Chino Darín fueron papás de un niño al que llamaron Dante (Foto: Instagram)

“Soy muy afortunado. Pensé que no iba a poder venir y que no iba a poder estar en el parto, pero logré estar. Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, muy transformadora. Increíble”, expresó Darín con la expresión de una persona que lleva horas de sueño interrumpido, pero que vivió uno de los momentos más increíbles que puede experimentar una persona.

Asimismo, extendió sus agradecimientos a su mujer y a su hijo Dante, nombre que el flamante abuelo confirmó horas antes. “Tuve la oportunidad de interactuar un poquito con él, medio a las apuradas en estos últimos dos días, pero fue una experiencia increíble, la verdad”, remarcó el Chino.

Darín reconoció que dudó en poder llegar a tiempo al parto, puesto que está instalado en la Argentina realizando un rodaje

El actor de La odisea de los giles comentó que sus padres y su hermana Clara Darín, quien la semana pasada deslizó la posibilidad de que iba a ser tía de un varón, lo cual finalmente se confirmó, viajaron hace un tiempo a Madrid para poder estar cerca cuando llegara la fecha del parto. Además, comentó que sus familiares cercanos se acercaron a la clínica para conocer al recién nacido.

El paseo de Úrsula Corberó con Ricardo Darín por Madrid

Adicionalmente, Darín desmintió cualquier tipo de duda con respecto al lugar de nacimiento que eligieron para su hijo. Aunque reconoció que, debido al importante compromiso laboral que tenía en agenda, evaluaron la posibilidad de que naciera en la Argentina, esto rápidamente fue descartado. “Entendí, en base a la experiencia de mi madre, que el chico nace donde la madre quiere y me pareció bien que fuera así, que ella se sintiera cómoda, en su tierra, que se hablara su idioma materno, que me parece que es importante. Hoy lo agradezco porque siento que todo se dio de una forma muy armoniosa“, remarcó.

A su vez, durante el intercambio con la prensa, una cronista le preguntó si ser padre era el papel de su vida y él dio una respuesta que conmovió a más de uno. “Creo que sí, porque es para toda la vida y los demás son cosas que van quedando y que uno realiza en un momento particular. Esto es una construcción a futuro y con mucha paciencia y dedicación”, reflexionó.