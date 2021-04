Elliot Page habló sobre su transición: “Lloré de alegría”

Igual que lo hicieron Meghan Markle y el príncipe Harry meses atrás, Elliot Page pasó por el estudio de Oprah Winfrey y dio una extensa entrevista. El actor de 34 años, que anunció su cambio de género a fines de 2020, conversó con la popular presentadora estadounidense y habló de cómo fueron los últimos meses de su vida, de su infancia y de la transfobia que identifica en la sociedad.

La entrevista será emitida este viernes a través de Apple TV. Si bien aún no se revelaron adelantos significativos de la charla, Page conversó con Vanity Fair antes del estreno y anticipó algunos temas de los que hablará. Entre otras cosas, se manifestó angustiado por las leyes que prohibirían la atención médica de afirmación de género, como la terapia hormonal y los bloqueadores de la pubertad, para menores de edad. Incluso, Page se refirió a los nombres que utilizan para todos estos tratamientos y consideró que tienen una retórica “tóxica”.

En diciembre, Elliot Page, protagonista de Juno y The Umbrella Academy, contó en sus redes que ahora se identifica con el pronombre masculino o neutro

Según le contó Page a la revista, él supo “100% que era un niño” desde su primera infancia, cuando escribía cartas de amor falsas que firmaba con un nombre masculino: “Jason”. “Simplemente no podía entender cuando me decían: ‘No, no sos un varón. No, no podés ser así cuando seas mayor”, dijo. “Lo sentís. Ahora finalmente estoy volviendo a sentirme como soy, y es tan hermoso y extraordinario, y en cierto modo también es triste”, aseguró el actor, que contó que “lloró de alegría” al poder expresarlo de esa forma.

En el escueto video que la producción mostró a modo de trailer, Page se refirió al día en que, a través de una publicación de Instagram, contó que era una persona trans. “Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer”, escribió en aquel entonces. “No puedo empezar a expresar lo extraordinario que se siente al finalmente amar lo que soy, lo suficiente como para perseguir mi auténtico yo”, señaló. En diálogo con Oprah reafirmó su deseo y la alegría de poder contarlo al mundo. “Estaba expresando esto a las personas en mi vida mucho antes de publicar esa carta, y decírselo a la gente por primera vez y sabiendo que quería un momento, por supuesto, para sentirme cómodo conmigo mismo y ser capaz de llegar a ese punto”, destacó.

Acerca de las dificultades sociales que las personas trans encuentran para hablar de su género, Page sostuvo: “Para mí, creo que es este momento en el que estamos ahora y, especialmente con esta horrible reacción que estamos viendo hacia las personas trans, particularmente los jóvenes trans, realmente se sintió imperativo hacerlo”.

