Juana Viale se subió a una moto y su look despertó suspiros

No suele realizar numerosos posteos en sus redes sociales pero, cuando lo hace, siempre causa furor entre sus más de 990 mil seguidores. Juana Viale subió una foto en su cuenta de Instagram en la que se la ve arriba de su moto, en el garage, con un look muy canchero, con buzo y el cabello suelto.

“Riding the love of my life/Andando en el amor de vida”, escribió la actriz y conductora de los ciclos de su abuela, Mirtha Legrand, y su posteo no tardó en cosechar elogios. “Dos diosas”, “Hermosas las dos”, “La más bella”, “Te amo”, fueron tan solo algunos de los comentarios que los seguidores de Juana le dejaron en su red social, donde incluso el periodista Diego Leuco intervino con un emoticón celebrando que Viale se mueva en moto, como él mismo suele hacerlo.

Esta no es la primera vez que la hija de Marcela Tinayre comparte con sus followers cómo lucen sus queridos vehículos de dos ruedas. En diciembre, Juana ya había subido a Instagram otra imagen junto a una moto de alta cilindrada, y también lookeada para la ocasión.

“Life es life (la vida es la vida)”, escribía por entonces. Previamente, había mostrado cómo se movía por las calles de la ciudad, con el casco puesto y su mochila siempre a mano. “Esperando que la ruta nos sorprenda”, escribía la actriz.

Estos posteos, como los que hace sobre su vida en contacto con la naturaleza, no son arbitrarios, ya que Viale había contado que viene de una familia “fierrera”, y que solía compartir paseos junto a su padre cuando era chica.

