Marcela Tinayre acusó a Mariana Fabbiani de copiar a su madre: “Mirtha Legrand hay una sola”

Tras el regreso de Mariana Fabbiani a la televisión, se reavivó una vieja pelea entre la conductora de Lo de Mariana y la diva de los almuerzos, Mirtha Legrand. Esta vez salió al cruce Marcela Tinayre, quien apuntó contra Fabbiani por la similitud de su programa con el histórico ciclo de su madre.

Durante una nota con El show de los escandalones (América), la mamá de Nacho y Juana Viale tiró un palito contra Fabbiani y su productora, aunque confesó que “todavía no vio” el nuevo ciclo televisivo.

Marcela Tinayre opinó sobre el formato de almuerzo del programa de Mariana Fabbiani -Fuente:Intrusos

“Lo raro es que esté todo en el mismo canal”, apuntó Tinayre. ”Si yo fuese productora del programa y me ponen el mismo programa, bueno, no. El mismo no; está lejos de ser el mismo. Mirtha hay una sola”, aseveró.

“Ponen el formato de almorzar de lunes a viernes en el mismo canal, en donde vos estás desde hace tantísimos años; algo diría si fuese la productora”, indicó.

En tanto, Adrián Pallares comentó en Intrusos (América) que habló con Legrand sobre el tema. “El enojo de Fabbiani fue como cuando comenté que el canal me había ofrecido su horario y me pidió silencio”, admitió “la Chiqui” al recordar un viejo conflicto cuando contó que El diario de Mariana llegaba a su fin y el equipo de ese ciclo aún no lo sabía.

A través de WhatsApp, el conductor le preguntó a Legrand qué le parece el formato del nuevo envío de Fabbiani. La respuesta fue tan breve como tajante: “No comento”.

LA NACION