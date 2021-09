Emilia Attias reveló una cruda anécdota que vivió con su hija Gina en Europa

Invitada este domingo al programa Almorzando con Mirtha Legrand, Emilia Attias compartió cómo es su presente laboral como actriz y también al frente de Resto del Mundo (eltrece), en medio de la pandemia de coronavirus. Respecto al ciclo de viajes, la conductora reveló una anécdota tan cruda como chocante que le tocó vivir junto a su hija Gina (4) en Europa.

Este domingo, en plena jornada de votación por las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Emilia Attias fue una de las invitadas de Juana Viale en la “mesaza” de Almorzando con Mirtha Legrand. Allí, la actriz habló de Victoria, psicóloga vengadora (Amazon Prime Video), la innovadora serie argentina filmada en cuarentena; de Esencial (WHO), la película que grabó junto a su familia durante la pandemia; y, naturalmente, de su papel como conductora de eltrece.

Consultada sobre cómo se organiza para viajar, Attias explicó que su prioridad es el bienestar de su familia, principalmente de su hija Gina. En este sentido, resaltó a predisposición de los hermanos Pablo y Hernán Valenzuela, productores de Resto del mundo, que le permiten realizar su trabajo en compañía de la pequeña.

En este sentido, reveló que entre locación y locación, entre entrevista y entrevista, solía tomarse unos minutos para compartir con su hija. Y para distenderse la llevaba a distintos espacios públicos de las ciudades que recorría. “Es increíble: en las plazas de todo el mundo ella hablaba en cualquier idioma, con cualquier niño o niña. Es increíble cómo se comunicaba, en un sentido sociológico, en las plazas a las que me acompañaba de distintas partes”, enumeró.

Sin embargo, más allá de lo enriquecedor de la experiencia, Attias reconoció que no en todos los países fue igual. “Hubo lugares donde fue fácil que se vinculara y otros en los que tardaba. En Noruega me decían que había cerca una plaza y no escuchaba ruido de niños. Vos entrabas a la plaza y no estaba bien visto que se vincule con otros niños y niñas si no la conocían. Me pedían por favor que la controlara. Los niños solo juegan con los hermanos”, añadió.

A diferencia de Noruega, Attias remarcó que la experiencia fue muy diferente en Puglia, Italia. “Ahí era más o menos como acá”, sostuvo entre risas.

Sobre el final, Attias reconoció que intenta evitar que su actividad profesional incida en la vida curricular de Gina. “Trato de viajar lo mínimo e indispensable sin ella y hago malabares para que no falte al colegio. Sino son tres o cuatro días y después yo continúo grabando. Recién ahora está más canchera con el desapego porque al principio tenía 2 años. En esa etapa me acompañó a todos los viajes”, concluyó.

LA NACION