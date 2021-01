La palabra de Emilia Mernes tras los rumores de una relación con Neymar Jr. Imagen: @emiliamernes @neymarjr

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de enero de 2021 • 10:16

¿Dijo la verdad o intentó zafar? Emilia Mernes se sumó de manera improvisada a La Previa del Cantando (Ciudad Magazine) por videollamada y tuvo que responder sin escapatoria de una incómoda pregunta de Lourdes Sanchez. "Emi, ¿estás de novia con Neymar? lanzó la conductora tras saludarla sin filtro.

Entre risas, tapadas de cara (vía videollamada) y con cierta incomidad, la cantante respondió: "No, chicos. ¿Qué dicen? Ay no, me pone horrible esto. Chau, los quiero". La divertida escena generó risas entre los presentes ya que la entrevista fue totalmente inesperada.

Emilia Mernes habló de su relación con Neymar: "Me pone horrible esto" - Fuente: Ciudad Magazine 01:28

Video

"Bueno nos cortó chicos", dijo sorprendido Lizardo Ponce, quien de hecho es íntimo amigo de la joven. Sin embargo, el origen de la pregunta se debió a que días atrás salieron a la luz fotos de la increíble fiesta VIP que el jugador de fútbol hizo en su casa y entre tantas personas, Emilia Mernes fue una de las argentinas invitadas.

Si bien en algunas escenas los protagonistas aparecieron juntos ( y muy cómplices), por el momento la "amistad" es lo único que hay entre ellos dos a pesar de los rumores que comenzaron hace más de un año.