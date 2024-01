escuchar

Emma Stone está conquistando al público y a la crítica especializada gracias a su nuevo personaje de Bella, de la película Poor things (Pobres criaturas). No por nada se hizo acreedora a un Globo de Oro como Mejor Actriz de Musical y Comedia y quedó nominada para los Premios Oscar 2024, pero este no es el único papel que ha dejado de manifiesto su talento y carisma.

Emma Stone: las 5 películas icónicas de la actriz de “Poor things” (Fuente: Instagram/@markruffalo)

1. Zombieland (2009)

A esta chica las historias comunes no le van, aquí interpreta a Wichita, una estafadora que viaja con su hermanita Little Rock hacia un parque de diversiones, pero no están en un mundo normal, ellas son sobrevivientes de un cataclismo zombie y en el camino se topan con una pareja de chicos que poco a poco se convierten en su familia en esta aventura enloquecida. Aquí comparte créditos con Woody Harrelson, Jesse Eisenberg y Abigail Breslin.

2. Se dice de mí (2010)

Se trata de un clásico de la cinematografía para adolescentes, en él Emma interpreta a Olive Penderghast, una estudiante de secundaria que le miente a su mejor amiga, al decirle que tuvo una cita con un chico universitario y perdió su virginidad, el suceso se da a conocer y Olive comienza a ser tachada como una prostituta escolar, pero ella no intenta desmentirlo pero sí hace rabiar a sus detractores, cuando se compra lencería y cose en ella una letra A en rojo, como la protagonista de la novela La letra escarlata. Este papel le valió una nominación a los Globos de Oro y a los Premios BAFTA.

3. Historias cruzadas (2011)

No todo ha sido comedia en el historial de Stone, también ha realizado papeles dramáticos con un profundo mensaje, aquí interpreta a Eugenia “Skeeter” Phelan, una joven periodista recién egresada de la universidad que regresa a casa en Jackson, Misisipi; donde se topa con una realidad llena de racismo y discriminación para las mujeres de color que son empleadas domésticas, así que escribe un artículo que hacer arder a la sociedad conservadora de los 60. Emma protagonizó esta historia junto a Viola Davis, ganadora el Oscar a Mejor Actriz por esta película.

Emma Stone: las 5 películas icónicas de la actriz de “Poor things” Archivo

4. El sorprendente hombre araña (2012) y El sorprendente hombre araña 2: la amenaza de Electro (2014)

Esta fue una incursión muy afortunada en el universo de los superhéroes, en esta nueva saga sobre el arácnido Emma interpreta a Gwen Stacy, el amor de juventud de Peter Parker, quien además se convierte en la única persona que sabe la verdadera identidad de Spider-Man hasta el momento, lo que la lleva a un trágico desenlace. Tanto Emma como Andrew Garfield se llevaron buenas críticas por su trabajo en esta versión de Spider-Man, ella se hizo de un Kids’ Choice Awards como Mejor Actriz en 2015.

5. La La Land (2016)

Este fue su paso al nivel de superestrella para Stone, ya que además de obtener muy buenas críticas, le dio su primer Oscar como Mejor Actriz. Con experiencias propias y otras prestadas, por decirlo de alguna forma, creó el personaje de Mía, una chica aspirante a actriz, que tiene un encuentro crucial con Sebastian, un músico de jazz cuyo sueño es tener su propio club, pero ambos deberán pasar muchas vicisitudes para alcanzar sus metas y en el camino pierden el amor.

Emma Stone: las 5 películas icónicas de la actriz de “Poor things” Rich Polk/Golden Globes 2024 - Getty Images North America

Plus 6. Cruella (2021)

Emma hizo toda una creación de este personaje que fuera creado por Disney en 1961 y después inmortalizado por Glenn Close en 1996, en su versión real action; en esta ocasión Stone mostró las dos caras de una misma mujer encarnada en Estella, una aspirante a diseñadora de modas, que después de sufrir un revés por parte de la mujer que admiraba, se desdobla en la salvaje y tempestiva Cruella, para fraguar su venganza. Gracias a esta interpretación, Emma recibió su sexta nominación a los Globos de Oro.