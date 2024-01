escuchar

El jueves el organigrama de Gran Hermano (Telefe) se reconfiguró. ¿Qué sucedió? Ingresó una nueva participante, Virginia. Su presencia sorprendió a los participantes, quienes no dudaron en correr a la puerta y darla una cálida bienvenida. Sin embargo, Juliana Scaglione, mejor conocida como ‘Furia’, tuvo una peculiar reacción muy dispar a la de sus compañeros que no pasó inadvertida y fue captada por las cámaras.

Las camaras enfocaron a Furia tras el ingreso de Virginia y todos se quedaron con su reacción (Foto: Archivo / Instagram @granhermanoar)

Santiago del Moro les preguntó a los participantes si había algo para ellos en las habitaciones. Ellos fueron a ver, pero lo cierto es que las cosas sucedían en la puerta principal.

Todos voltearon las cabezas y se encontraron con una sorpresa: Virginia Demo ingresaba a la casa con la valija en mano. Rápidamente, los “hermanitos” corrieron a abrazarla con mucha efusividad y la apodaron cariñosamente “mamina”.

Pero, mientras todos estaban extasiados con la nueva incorporación, Furia dejó entrever su desconfianza y la cara de desconcierto lo dijo todo. Se quedó parada unos cuantos pasos más atrás, observando la situación. “¿Me faltaste vos sola, no?”, le comentó Virginia al darse cuenta de que no la había saludado. Las mujeres solo se dieron un rápido abrazo para cumplir con las formas.

Quién es Virginia Demo, la nueva participante de Gran Hermano

“Miro series hasta cualquier hora y me levanto tipo 13, 14 y a veces a las 15. Me ponés ‘Azul’ de Cristian Castro y me emociono”. Con esas palabras se presentó Virginia, la nueva participante de Gran Hermano. “Estoy separada del padre de mis hijas. Tengo una hija de 24 y otra de 26. Estuve 35 años haciendo lo mismo. Pasó algo y arranqué de cero con lo que me gusta”, indicó.

Virginia, la nueva participante de Gran Hermano Telefe

La mujer contó que le encanta hacer humor y desde hace 13 años se dedica al stand up. “Lo que más quiero es derribar mitos y prejuicios a nivel sexual. Me hice tatuajes para tapar las arrugas”, advirtió y aseguró que para ganar “haría de todo sin joder a nadie”.