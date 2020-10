Tras su participación especial en el reality show La Voz, Tini Stoessel anunció que lanzará un tema musical con Alejandro Sanz y lo contó emocionada hasta las lágrimas Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de octubre de 2020 • 12:32

Durante enero y febrero, antes de que se decretara la cuarentena por coronavirus, Tini Stoessel estuvo en España haciendo una participación especial en el reality show La Voz, en donde ofició como coach del equipo de Alejandro Sanz y desde ese momento, ambos expresaron su mutua admiración. Ahora, los cantantes decidieron realizar un tema musical juntos y la artista argentina lo contó, emocionada hasta las lágrimas.

Tini anunció a través de un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram que interpretará con Alejandro Sanz una canción llamada "Un beso en Madrid", que se lanzará el próximo jueves 29 de octubre y reconoció su admiración por el artista español.

"Acá estoy para contarles esta noticia que un poquito Alejandro ya adelantó en La Voz. Realmente estoy muy emocionada. Todos los que me conocen saben lo que significa para mí. Perdón que me ponga así de sensible. Es por la felicidad que siento de poder compartirlo con ustedes", expresó la cantante en el video, ya conmocionada.

"El próximo 29 de octubre van a poder conocer 'Un beso en Madrid', mi próxima canción junto a Alejandro Sanz, que es uno de los artistas que más admiro desde que soy muy chiquita. Para mí, sé que suena un poco cliché, es un sueño hecho realidad", confesó.

Luego, Tini le habló directamente a su ídolo: "Gracias Alejandro por esta oportunidad. Amo esta canción con todo mi corazón. Es realmente muy especial y más especial aún compartirla con vos. Te agradezco muchísimo, perdón esta emoción. Estos días estoy muy sensible, quizás también es por lo que significa para mí tener una canción a tu lado y poder compartirla juntos".

"Es una de mis canciones preferidas de la vida. Ojalá la amen como nosotros. La disfruté mucho. Gracias Alejandro desde lo más profundo por acompañarme y darme esta oportunidad tan hermosa", cerró la joven cantante, secándose las lágrimas.

El video se volvió viral rápidamente y superó los 1,2 millones de visualizaciones, además de los miles de comentarios en la red social de los fanáticos que esperan con ansias la llegada del nuevo tema musical.

Por su parte, el cantante español, que ya había adelantado en sus redes "una sorpresa", compartió el video de Tini y le dedicó un dulce mensaje: "Pero por favor, mi niña. Me emocionas. Qué ganas de abrazarte me han entrado. Te quiero mucho pequeñita".