20 de octubre de 2020 • 16:17

Durante enero y febrero, antes de que se decretara la pandemia, Tini Stoessel estuvo en España haciendo una participación especial en el reality show La Voz, en donde ofició como co coach del equipo de Alejandro Sanz. A pocos días de que salgan al aire los segmentos en donde participó la cantante argentina, el madrileño utilizó su cuenta de Instagram para expresar su admiración por ella.

"Se abre oficialmente la lista de razones por las que me siento tan afortunado de tener a Tini como 'cocoach'", escribió él al compartir un video en donde resalta algunas virtudes de la exchica Disney. "Una mujer talentosa, buena persona, trabajadora, inteligente, guapísima", dice en el pequeño clip en donde aparecen juntos.

"No he podido seguir porque se me acababan las manos para enumerarlas. Tres días para los asaltos", agregó de forma escrita para completar la idea.

En su propia cuenta, Tini replicó el video y le dedicó un mensaje a Sanz. "Y yo no tengo palabras para decirte lo q significa para mi compartir La Voz España a tu lado. Te agradezco tanto por todo tu cariño... fue una experiencia inolvidable", escribió la joven. "Siempre fuiste uno de mis más grandes referentes en la música, pero ahora que tuve la oportunidad de conocer a esa persona que había detrás de todas esas canciones que tocaron tanto mi corazón, quedé aun más alucinada. Gracias a Alejandro".

Esta no es la primera vez que Martina demuestra su admiración por el español. A finales de enero, en plenas grabaciones, publicó una foto de ambos y un texto en donde describe su felicidad por estar junto a él en el programa.

"Alejandro, que alegría y emoción estar compartiendo a tu lado La Voz España. Te admiro tanto desde que soy tan chica que por momentos casi ni llego a creerlo ¡Es un honor y un aprendizaje tan grande! Gracias por confiar en mi. Lo más lindo de todo esto es que todo lo increíble que sos como artista, lo sos más como persona. Gracias, te quiero, te respeto y te admiro mucho. Esto está siendo una de esas aventuras que nunca en mi vida voy a olvidar", expresó.

