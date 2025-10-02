Empezó la Fiesta del Cine con entradas desde $4000: qué películas se pueden ver y en qué salas

Esta celebración de la pantalla grande llega en su edición 2025 a muchas pantallas a lo largo y ancho de todo el país, ¿cuáles son los precios?
- 4 minutos de lectura'
La Fiesta del Cine comienza este jueves 2 de octubre en todo el país y se extenderá durante todo el fin de semana, hasta el domingo 5 inclusive. Se trata de una serie de días donde las salas proyectan películas bajo una entrada a un precio especial (desde $4000) para todo el público. A esta celebración de la pantalla grande se adhieren cines de todo el país.
Este evento no solo presenta a los espectadores películas de estreno o que se dan en los cines actualmente, sino que trae también clásicos que pasaron por la pantalla hace muchos años, como Toy Story o El Padrino.
Fiesta del Cine: qué cines adhieren
Hay muchos complejos que estos días pasarán películas bajo entradas de costo muy bajo en comparación al regular. En particular, desde la página oficial de la Fiesta del Cine, destacan:
- Cinemark Hoyts
- Cinemacenter
- Atlas Cines
- Multiplex
- Cinépolis
- Showcase
- Cinema La Plata
- Cine Metropol
- CPM Cinemas
- Nuevo Cine Rex
- Espacio Cultural Saenz Peña Chacho
- Sunstar Cinemas
- Cinema Adrogué
- Cines de la Costa
- E-Max Cines
- Cine París
- Flix Cinema
- Renzi
- Cinema Concept
- Cinema Devoto
- Cine Star
- Tu Cine
- Cine Ópera
- Play Cinema
- CDBA
- Cine Teatro Pila
- Eter Cine
- Cinerama
- Holiday Cines & Teatros
- Sudcinemas Villa María
- Sudcinemas Bell Ville
- Cine Teatro Antonio Lafalla
- Cines Dino Mall
- Cines del Centro
- Cine Círculo Paraná
- Cine Zurro: Complejo Cultural
- Cultura Sáenz Peña
- Cine Río Gallegos
- Cines Molise
- Cine Teatro Renzi
- Cines Paseo Aldrey
- Complejo Cinerama
- Sud Cinema
- Las Tipas
- Cine Belgrano
- Cine Recite
- Auditorium
- Cines Ocean
- Nuevo Solar del Cerro
- Cine Teatro Municipal “Padre Adolfo Anastasio”
Qué películas se pueden ver en la Fiesta del Cine
En la Fiesta del Cine 2025 en Argentina se pueden ver tanto estrenos como reestrenos y clásicos. Algunas de las películas disponibles son:
- El Padrino
- Superman
- Destino Final: Lazos de Sangre
- Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos
- Jurassic World: Renace
- F1: La Película
- Cómo Entrenar a tu Dragón
- Lilo y Stitch
- Thunderbolts
- Una Película de Minecraft
- Exterminio: La Evolución
- Elio
- Mazel Tov
- Amores Perros
- Avatar: El Camino del Agua
- La trilogía de El Padrino
- Una Batalla Tras Otra (Paul Thomas Anderson)
- Belén (producción argentina)
- Camina o Muere (basada en novela de Stephen King)
- Animales Peligrosos
- El Conjuro 4: Últimos Ritos
- Miss Carbón
- Toy Story
- Orgullo y Prejuicio
- Demon Slayer: Castillo Infinito
- Nadie Escuchará Tus Gritos
La programación varía según cada cine adherido, con opciones para toda la familia, dramas, suspenso y cine nacional. Las salas participantes ofrecen esta cartelera a precios promocionales para las funciones en 2D, 3D y formatos especiales.
Los precios de las entradas de la Fiesta de Cine
Los precios de las entradas para la Fiesta del Cine 2025 son los siguientes:
- Entradas para funciones en formatos 2D, 3D, XD y Confort: $4000
- Entradas para proyecciones en la sala IMAX de Showcase Norcenter: $6000
- Entradas para funciones en formatos 4D, D-BOX y Premium: $8000
Estos precios se aplican en la mayoría de los cines adheridos a la promoción en todo el país, incluyendo cadenas como Cinemark, Hoyts, Cinépolis, Showcase, Cinemacenter, Multiplex, Atlas y otras.
Paso a paso: cómo comprar las entradas para la Fiesta del Cine
Para comprar las entradas, hay que:
- Entrar en la web del cine en cuestión y acceder a la sección “Fiesta del Cine 2025″.
- Luego, clickear el complejo al que quiera ir.
- Elegir la película y la función.
- Seleccionar el asiento.
- Completar los medios de pago y abonar.
