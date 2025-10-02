Empezó la Fiesta del Cine con entradas desde $4000: qué películas se pueden ver y en qué salas

La Fiesta del Cine comienza este jueves 2 de octubre en todo el país y se extenderá durante todo el fin de semana, hasta el domingo 5 inclusive. Se trata de una serie de días donde las salas proyectan películas bajo una entrada a un precio especial (desde $4000) para todo el público. A esta celebración de la pantalla grande se adhieren cines de todo el país.

Este evento no solo presenta a los espectadores películas de estreno o que se dan en los cines actualmente, sino que trae también clásicos que pasaron por la pantalla hace muchos años, como Toy Story o El Padrino.

Fiesta del Cine: qué cines adhieren

Hay muchos complejos que estos días pasarán películas bajo entradas de costo muy bajo en comparación al regular. En particular, desde la página oficial de la Fiesta del Cine, destacan:

Cinemark Hoyts

Cinemacenter

Atlas Cines

Multiplex

Cinépolis

Showcase

Cinema La Plata

Cine Metropol

CPM Cinemas

Nuevo Cine Rex

Espacio Cultural Saenz Peña Chacho

Sunstar Cinemas

Cinema Adrogué

Cines de la Costa

E-Max Cines

Cine París

Flix Cinema

Renzi

Cinema Concept

Cinema Devoto

Cine Star

Tu Cine

Cine Ópera

Play Cinema

CDBA

Cine Teatro Pila

Eter Cine

Cinerama

Holiday Cines & Teatros

Sudcinemas Villa María

Sudcinemas Bell Ville

Cine Teatro Antonio Lafalla

Cines Dino Mall

Cines del Centro

Cine Círculo Paraná

Cine Zurro: Complejo Cultural

Cultura Sáenz Peña

Cine Río Gallegos

Cines Molise

Cine Teatro Renzi

Cines Paseo Aldrey

Complejo Cinerama

Sud Cinema

Las Tipas

Cine Belgrano

Cine Recite

Auditorium

Cines Ocean

Nuevo Solar del Cerro

Cine Teatro Municipal “Padre Adolfo Anastasio”

Qué películas se pueden ver en la Fiesta del Cine

En la Fiesta del Cine 2025 en Argentina se pueden ver tanto estrenos como reestrenos y clásicos. Algunas de las películas disponibles son:

El Padrino

Superman

Destino Final: Lazos de Sangre

Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos

Jurassic World: Renace

F1: La Película

Cómo Entrenar a tu Dragón

Lilo y Stitch

Thunderbolts

Una Película de Minecraft

Exterminio: La Evolución

Elio

Mazel Tov

Amores Perros

Avatar: El Camino del Agua

La trilogía de El Padrino

Una Batalla Tras Otra (Paul Thomas Anderson)

Belén (producción argentina)

Camina o Muere (basada en novela de Stephen King)

Animales Peligrosos

El Conjuro 4: Últimos Ritos

Miss Carbón

Toy Story

Orgullo y Prejuicio

Demon Slayer: Castillo Infinito

Nadie Escuchará Tus Gritos

La programación varía según cada cine adherido, con opciones para toda la familia, dramas, suspenso y cine nacional. Las salas participantes ofrecen esta cartelera a precios promocionales para las funciones en 2D, 3D y formatos especiales.

Los precios de las entradas de la Fiesta de Cine

Los precios de las entradas para la Fiesta del Cine 2025 son los siguientes:

Entradas para funciones en formatos 2D, 3D, XD y Confort: $4000

Entradas para proyecciones en la sala IMAX de Showcase Norcenter: $6000

Entradas para funciones en formatos 4D, D-BOX y Premium: $8000

Estos precios se aplican en la mayoría de los cines adheridos a la promoción en todo el país, incluyendo cadenas como Cinemark, Hoyts, Cinépolis, Showcase, Cinemacenter, Multiplex, Atlas y otras.

Paso a paso: cómo comprar las entradas para la Fiesta del Cine

